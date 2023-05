»V Darsu smo ministrstvu za infrastrukturo predlagali prilagoditev cen vseh vrst vinjet, ne zgolj rasti cen življenjskih potrebščin, kot je, denimo, avtomatizem v Avstriji, ampak tudi stroškom načrtovanih investicij. Končna odločitev je v rokah vlade,« so informacije Dela za STA potrdili v slovenskem upravljavcu avtocest. Opozorili so še, da podražitev iz navedenih razlogov predlagajo vsako leto, cena pa je nespremenjena že od 1. decembra 2013. Inflacija je od tedaj do aprila letos znašala 22,3 odstotka.

Na ministrstvu so za časnik pojasnili, da so predlog podražitev podprli, predvsem v smislu dolgoročne finančne vzdržnosti Darsa ter v interesu neoviranega financiranja in izvajanja velikih infrastrukturnih projektov. Predlog mora potrditi tudi vlada, zato ni znano, kdaj bi višje cene lahko začele veljati, na Darsu pa si po informacijah Dela prizadevajo, da še pred turistično sezono, 15. junija ali 1. julija.

Če bi vlada potrdila 6,8-odstotno podražitev, bi se cena letne vinjete za avtomobile povišala s 110 evrov na dobrih 117 evrov, mesečna vinjeta bi se podražila s 30 evrov na 32 evrov in tedenska s 15 evrov na 16 evrov.

Za motorje bi se letna vinjeta podražila s 55 evrov za slabe štiri evre, polletna s 30 evrov za dva evra in tedenska za pol evra na osem evrov. Za kombije pa bi se letna vinjeta podražila z 220 evrov na 235 evrov, mesečna s 60 na 64 evrov ter tedenska s 30 na 32 evrov.

Slovenija ima vinjete od 1. julija 2008.