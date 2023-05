Kot so danes po seznanitvi nadzornega sveta s trimesečnim poslovanjem sporočili iz Petrola, se poslovne razmere sicer umirjajo, skupina je poslovala skladno z načrti, še vedno pa na poslovanje vpliva regulacija cen energentov v Sloveniji in na Hrvaškem. Padec prihodkov je medtem pripisati predvsem nižjemu obsegu trgovanja tako z električno energijo kot zemeljskim plinom glede na leto prej.

Največji padec bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) skupina Petrol beleži na segmentu goriv in derivatov, saj so cene goriv, z izjemo premium goriv, na Hrvaškem še vedno regulirane na vseh bencinskih servisih, v Sloveniji pa izven avtocest.

Petrol, ki so ga že lani pestile težave zaradi regulacije cen v obeh državah, je po zavrnitvi tožbenega zahtevka za povrnitev nastale škode na državnem odvetništvu sicer zdaj vložil tožbo. Nadaljnje pravne ukrepe pripravljajo tudi na Hrvaškem, so v družbi navedli v sporočilu za javnost in dodali, da so zaradi kršitve dolgoročne pogodbe o dobavi zemeljskega plina začeli postopek arbitraže zoper družbo Gazprom Export.

Lani je skupina Petrol ustvarila rekordnih 9,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje in čisto izgubo v višini 2,7 milijona evrov. Kljub temu družba letos načrtuje izplačilo dividend, in sicer v višini 70 centov bruto na delnico. Delničarjem se tako letos upoštevaje lansko razdelitev Petrolove delnice obeta približno za polovico nižja dividenda kot lani, ko je znašala 30 evrov bruto na delnico. O izplačilu dividend prav zdaj odloča skupščina Petrola.