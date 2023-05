Skupina BT je imela leto prej 1,3 milijarde funtov čistega dobička.

Prihodki skupine so v preteklem poslovnem letu znašali 20,7 milijarde funtov, kar je nekoliko manj kot leto prej, ko so bili pri 20,9 milijarde.

Stroški poslovanja so se povečali za odstotek, na 18,1 milijarde funtov, predvsem na račun inflacije.

BT trenutno zaposluje 130.000 ljudi, vključno s pogodbenimi izvajalci. V roku naslednjih pet do sedem let bo podjetje to število zmanjšalo na 75.000 do 90.000.

»Do konca desetletja se bo skupina BT zanašala na veliko manjšo delovno silo in bistveno nižjo stroškovno osnovo,« je ob objavi poslovnih rezultatov zapisal izvršni direktor Philip Jansen.

Po objavi poslovnih rezultatov so delnice BT na londonski borzi izgubile devet odstotkov vrednosti.

To je druga večja novica o odpuščanju v britanskem tehnološkem sektorju v tem tednu. V torek je izvršna direktorica britanskega telekomunikacijskega velikana Vodafone Margherita Della Valle napovedala, da bo skupina v naslednjih treh letih po svetu ukinila 11.000 delovnih mest.