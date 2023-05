V Kijevu in drugod po Ukrajini so se znova oglasili alarmi za zračni napad. »Napad na glavno mesto se nadaljuje. Ne zapuščajte zaklonišč v času alarma za zračni napad,« je na Telegramu prebivalce Kijeva pozval župan Kličko.

»Serija letalskih napadov na Kijev, ki so po moči, intenzivnosti in raznolikosti brez primere, se nadaljuje. To je deveti zaporedni zračni napad na prestolnico od začetka maja,« pa je opozoril Sergij Popko, vodja civilne in vojaške uprave Kijeva. Kot je dodal, v prestolnici niso poročali o nobeni žrtvi.

Po njegovih besedah so ruski bombniki z območja Kaspijskega morja izstrelili vodene rakete, prestolnico pa so nato preletela izvidniška brezpilotna letala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Vsi sovražni cilji v zračnem prostoru Kijeva so bili uničeni,« je dejal Popko.

V mestu Odesa je bila v napadih ubita ena oseba, dve pa sta bili ranjeni, potem ko je raketa zadela industrijski objekt, je sporočila ukrajinska vojska.

Vojska je poročala tudi o napadih z vodenimi raketami v regiji Vinice v osrednjem delu Ukrajine, lokalni mediji pa so poročali o eksplozijah v mestu Hmelnicki, poroča AFP.

Kasneje je ukrajinska vojska sporočila še, da je njihova zračna obramba sestrelila 29 od 30 ruskih manevrirnih raket. »Ruski okupatorji so sprožili več valov raketnih napadov iz različnih smeri. Skupaj je bilo izstreljenih 30 manevrirnih raket iz morja, zraka in kopnega,« je sporočila in dodala, da so ukrajinski sistemi zračne obrambe »uničili 29 manevrirnih raket«.