Na zahodu Bosne in Hercegovine, kjer so o poplavah poročali od ponedeljka, se razmere umirjajo, saj danes poročajo o upadanju ali stagniranju vodostajev rek, tudi Sane in Une. Prebivalce prizadetih območij je razveselilo tudi dejstvo, da v noči na danes ni bilo močnejših padavin, danes pa ne dežuje, poroča sarajevski portal klix.

Poplave, ki žrtev niso zahtevale, so povzročil veliko gmotno škodo. Zaradi poplav so stanje naravne nesreče razglasili v celotnem unsko-sanskem kantonu, potem ko so ga razglasili v mestih Bihać in Sanski most. Prizadeta območja bo danes obiskal premier Federacije BiH Nermin Nikšić, potem ko je vlada te entitete BiH v sredo za prizadeta območja odobrila pol milijona konvertibilnih mark (okoli 250.000 evrov).

Močno deževje pa je v sredo popoldne zajelo večji del Srbije, zaradi česar je prišlo do izlivanju manjših rek in poplav. V številnih mestih je v samo nekaj urah padlo 20 litrov dežja na kvadratni meter. Največ dežja je padlo v Zrenjaninu na severozahodu države, 53 litrov na kvadratni meter, poroča srbski portal N1.

Gasilci so posredovali na območju Novega Sada in Beočina, v Sremskih Karlovcih, Zrenjaninu, Šapcu, Rumi in Valjevu, so sporočili s srbskega notranjega ministrstva.

Močno neurje s točo je po 19. uri zajelo Novi Sad, kjer je bilo poplavljenih več ulic, dve osebi pa sta bili poškodovani, poroča srbska javna televizija RTS. S strehe poplavljenega avtomobila so v mestu evakuirali dve osebi, eno pa z območja, kjer je bilo poplavljenih več poslopij. V mestu dežuje tudi danes, a manj močno.

V Novem Sadu in Zrenjaninu je padala tudi toča v velikosti oreha, v občini Koceljeva pa so bile poplavljene ulice in več deset hiš.

Hidrometeorološki zavod je opozoril, da obstaja nevarnost, da bo Sava v petek poplavljala pri Šapcu.