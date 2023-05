Vročica je v tretji četrtini strelsko nadigrala Kelte s 46:25 in prevzela nadzor nad tekmo ter v dvorani TD Garden izničila Bostonovo prednost domačega terena.

Jayson Tatum, ki je v nedeljo na sedmi tekmi polfinala proti Philadelphii za Boston dosegel 51 točk, jih je tokrat zbral 30, vendar je izgubil dve ključni žogi v zadnjih minutah tekme.

Butler pa je 35 točkam dodal še pet skokov, sedem podaj in šest ukradenih žog. Bam Adebayo je zbral 20 točk in osem skokov, Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin in Kyle Lowry pa so vsak k zmagi prispevali po 15 točk.

»To samo kaže na dejstvo, kako široko in različno skupino fantov imamo v ekipi. Vsak doda košček na svoj način, večer za večerom, to počnemo že vse leto,« je za televizijsko hišo TNT po tekmi povedal Butler, ki je že v uvodni četrtini dosegel 12 točk.

Naslednja tekma v boju na štiri zmage bo prav tako v Bostonu, ko bodo Kelti v petek skušali izenačiti dvoboj. Vendar je Butler poudaril, da v taboru Miamija ne bodo zadovoljni, če ne bodo Bostona zapustili z dvema zmagama.

»Danes smo dobro opravili svoje delo. Vendar pa ga moramo že čez nekaj dni še enkrat,« je zatrdil junak vročice.

To je tretjič v zadnjih štirih sezonah, da se Miami in Boston merita v konferenčnem finalu. Lani je bil Miami prvi nosilec končnice, letos pa si jo je po številnih težavah s poškodbami priigral šele kot osmi.

Boston, ki je bil lani boljši s 4:3 v zmagah, je spet drugi nosilec končnice, potem ko je lani v finalu lige NBA klonil proti Golden State Warriors.

Zmagovalec vzhoda se bo za naslov pomeril z boljšim med Denver Nuggets Vlatka Čančarja in Los Angeles Lakers.