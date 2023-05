V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo povečini šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, pihal bo vzhodni veter. V notranjosti bodo predvsem popoldne in zvečer možne posamezne krajevne plohe. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo spremenljivo oblačno, verjetnost za krajevne padavine se bo povečala. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme, topleje bo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je šibko območje nizkega zračnega tlaka, nad delom zahodne in srednje Evrope pa se nahaja območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje doteka vlažen in postopno nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu deloma sončno, pihala bo večinoma zmerna burja. Drugod bo še pretežno oblačno, predvsem v krajih vzhodno od nas bodo še možne manjše padavine. V petek bo ob severnem Jadranu suho, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod se bo verjetnost za kakšno ploho znova nekoliko povečala.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.