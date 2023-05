Gasilci so čez noč črpali meteorne vode iz večinoma kletnih prostorov stanovanjskih in drugih objektov, čistili prepuste, odstranjevali zaradi razmočenosti tal podrto drevje ter s protipoplavnimi vrečami varovali ogrožene objekte. Meteorne vode so zalile tudi več cestišč, ponekod objekte še ogrožajo narasli vodotoki.

Za odpravljanje posledic poplav na teh območjih je vključena tudi Slovenska vojska s 101 pripadnikom, s štirimi delovnimi stroji, devetimi tovornimi in osmimi terenskimi vozili. V pripravljenosti je bilo 60 pripadnikov, namenjeni odpravljanju posledic na jugovzhodu države.

Zaradi močnega deževja in posledično razmočenega terena se je čez noč sprožilo več zemeljskih plazov. Največ plazov je bilo na severovzhodnem delu Slovenije. Na območju regijskega centra za obveščanje Ptuj so zabeleženih osem dogodkov, na območju regijskih centrov za obveščanje Maribor sedem in Celje enega. Gasilci so prekrivali plazišča s folijo in urejali odvodnjavanja. Plazovi večinoma ogrožajo infrastrukturo in objekte, nekaj škode pa so povzročili tudi v naravi, so še sporočili z uprave.

Po napovedi agencije za okolje bo danes pretežno oblačno, a povečini suho vreme. Več sonca bo na Primorskem. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem ob šibki do zmerni burji okoli 20 stopinj Celzija.

V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo povečini šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, pihal bo vzhodni veter. V notranjosti bodo predvsem popoldne in zvečer možne posamezne krajevne plohe. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.