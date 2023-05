Gre za dolgoletna klubska tekmeca, ki po svojih vsestranskih šahovskih dejavnostih trenutno veljata za nosilna kluba v Sloveniji in izmenično osvajata najvišje ligaške naslove. Ljubljanski šahovski klub jedro svoje ekipe uspešno gradi okoli dvakratne mladinske svetovne prvakinje Laure Unuk, kjer ji delajo družbo klubske in reprezentančne kolegice Zala Urh in Teja Vidic ter lanska državna prvakinja Petra Kejžar. Klub ne skriva svojih ambicij v svetovnem merilu, zato se vsako leto okrepi še z igralkami iz tujine. V svoje vrste je že uspešno privabil nekdanjo svetovno prvakinjo Marijo Muzičuk in aktualno evropsko prvakinjo v hitrih disciplinah Aleksandro Malcevsko, za prihajajoči evropski klubski pokal v oktobru pa napoveduje še dodatne okrepitve.

Zadnji krog državne ženske lige v Radencih je postregel z dramatičnim obračunom, ki se je po več urah napetega boja končal z neodločenim izidom. Presenetljivo je na prvi šahovnici slavila mlada mednarodna mojstrica ukrajinskih korenin Nadija Španko, ki je nadigrala prvo violino Ljubljančank Malcevsko. Unukova je na drugi šahovnici remizirala proti aktualni državni prvakinji Barbari Skuhala, medtem ko je Zala Urh na tretji prepričljivo premagala Karmen Mar.

A ker so bile članice Tajfuna boljše v preostalih dvobojih, so povsem zasluženo potrdile primat v slovenskem ženskem šahu. Zlato odličje so si tako priigrale šahistke Tajfuna - ŠK Ljubljana, srebrne so postale igralke ŽŠK Maribor Poligram, bronasto odličje pa je odšlo rosno mladi ekipi ŠK Triglav Krško. Sočasno z državno ligo je potekala še prva ženska liga, na kateri je nastopilo kar 23 ekip. Presenetljivo je slavila ekipa ŠK Komenda Popotnik pred favoriziranim ŠK Ig in kranjsko šahovsko sekcijo društva Toma Zupana.

V teh dneh v Nikoziji na Cipru poteka zadnji turnir za ženski grand prix. Gre za serijo štirih prestižnih zaprtih ženskih turnirjev, na katerih si končni zmagovalki pridobita vstopnici za kandidatski turnir in posledično priložnost postati izzivalka v boju za naslov svetovne prvakinje v šahu. Na tokratnem turnirju se je zbrala četica vrhunskih šahistk, ki se bodo v enajstih krogih med seboj pomerile po Bergerjevem sistemu.

Med njimi gre opozoriti predvsem na Gorjačkino, Lagnovo in Kostenjukovo, ki še posebej veljajo za favoritke. Toda v šahu stvari nikoli niso preproste, zato gre pričakovati, da bodo imele izkušene šahovske kraljice veliko težav z ohranitvijo položajev. Uvodno kolo s porazoma Gorjačkine in Kostenjukove že kaže na to, da je mladi rod šahistk pripravljen vleči prave poteze.