In prav kar se učinkovitosti tiče, imajo po mnenju nekdanjega dolgoletnega reprezentanta Igorja Beribaka slovenski hokejisti, ki jih do konca prvega dela svetovnega prvenstva čakajo še štiri tekme, največ rezerv. Prva tekma bo na sporedu danes ob 15.20, ko bo nasprotnik Češka, dan pozneje pa se bodo risi ob isti uri v Rigi pomerili še z domačinom skupine B, Latvijo. V slovenskem taboru po torkovem porazu z Norveško niso skrivali razočaranja, ki je bilo še toliko večje, ker so izbranci Matjaža Kopitarja imeli priložnosti, toda v zaključnih strelih so bili premalo natančni.

»Za obe ekipi je bila to izredno pomembna tekma v boju za obstanek med elito, kajti Norvežani so bili po porazu s Kazahstanom že v zaostanku. Kljub temu so oboji igrali na visoki ravni, s tem da so imeli Norvežani nekaj več sreče, ki pa si jo moraš vedno priboriti. Na večini tekem letošnjega svetovnega prvenstva ni prav veliko golov. V vseh ekipah so odlični vratarji, zato je v igri pet na pet težko doseči gol, toda ko imaš priložnost, sploh ob igri z igralcem več, jo preprosto moraš izkoristiti. Res je, da je bilo tudi nekaj smole, saj so se ploščki nerodno odbijali, nikoli na palico kakšnega od naših hokejistov, ampak tako je, enkrat imaš srečo, drugič ne,« je neučinkovitost slovenskih hokejistov izpostavil tudi Igor Beribak, ki prav danes praznuje 58. rojstni dan.

Če ni gola, ni zmage

Na drugi tekmi letošnjega svetovnega prvenstva, ki se je končala z 1:0, prva je bila med Švedsko in Nemčijo v prvem krogu skupine A, je do odločitve prišlo po nesporazumu med Nikom Simšičem in Žigo Pavlinom. Njuno neodločnost je z odličnim strelom kaznoval Thomas Berg-Paulsen. Na tem prvenstvu, predvsem to velja za uvodno tekmo s Švico, je slovenska reprezentanca že naredila nekaj napak, ki so jih nasprotniki kaznovali. »Proti Norveški nas je Krošelj kar nekajkrat rešil, ampak napake so sestavni del igre. To je bil trenutek, ko bi igralca morala vedeti, kdo bo kam šel, vendar je prišlo do nesporazuma, je pa dejstvo, da je Berg-Paulsen plošček odlično zadel. Nima smisla kogar koli kriviti za to napako, kajti imeli smo svoje priložnosti. Če ne daš gola, ne moreš pričakovati zmage. Prav v učinkovitosti imamo največ rezerv, sploh v igri z igralcem več,« je prepričan Beribak. Reprezentančno pot je začel še v dresu Jugoslavije in leta 1984 zanjo igral že na olimpijskih igrah v Sarajevu, končal pa jo je 18 let pozneje, ko je s slovensko reprezentanco na Švedskem izboril obstanek v elitni diviziji.

»Naša ekipa drsalno deluje dobro, sodeč po tekmi z Norveško je tudi telesno dobro pripravljena. Krasi jo tudi velika želja po uspehu, pa tudi Krošelj in Gračnar sta v vratih v dobri formi. Upam le, da se bo fantom čim prej odprlo. Že en gol bi jim lahko dvignil samozavest, kajti realno gledano sta dva dosežena gola v treh tekmah vendarle premalo, čeprav smo igrali tudi proti Švici in Kanadi. Ampak za njimi so šele tri tekme, še štiri morajo odigrati in marsikaj se še da popraviti,« je prepričan trener mlajših selekcij ljubljanske Olimpije.

Češka lani do kolajne

Na prvi tekmi od štirih, ki bo na sporedu danes, se bo Slovenija pomerila s Češko, ki je lani na Finskem po desetih letih spet osvojila kolajno na svetovnem prvenstvu. V tekmi za tretje mesto je bila boljša od ZDA, kot samostojna država pa se lahko pohvali s šestimi naslovi svetovnih prvakov, zadnjič leta 2010, in eno zlato olimpijsko kolajno leta 1998. Še šest kolajn so Čehi osvojili, ko so bili še v skupni državi s Slovaki. Na tem prvenstvu so v treh odigranih tekmah premagali Slovaško s 3:2, Kazahstan s 5:0 in nepričakovano izgubili z Latvijo po podaljških z 2:3. Njihov selektor je Finec Kari Jalonen, ki je v Rigo pripeljal po imenih nekoliko slabšo ekipo od lanske, še vedno pa je v njej kar nekaj igralcev iz lige NHL. Za zdaj so to vratar Karel Vejmelka, branilec Jakub Zboril ter napadalci Jiri Smejkal, Martin Kaut, Filp Chytil in Dominik Kubalik, ki je na tem prvenstvu že dosegel tri gole, tako kot tudi Lukaš Sedlak, ki igra za Dinamo Pardubice.

»Ogledal sem si tekmo med Češko in Slovaško in z obeh strani videl odličen hokej. Če bodo tako igrali tudi proti nam, bomo težko kaj naredili, kajti kakovost je vendarle močno na njihovi strani. Vsekakor moramo igrati podobno kot proti Kanadi. Prepričan sem, da fantje vedo, kaj jih čaka in morda se bo Kopitar odločil, da bo še več igral s štirimi napadi, kajti že naslednji dan bo tekma z Latvijo. Na tej tekmi imamo več možnosti za presenečenje. Resda igra Latvija doma in je že presenetila Češko, toda tudi naši igralci imajo za sabo veliko težkih tekem, mnogi od njih so bili že dvakrat na olimpijskih igrah, tako da natančno vedo, kaj jih čaka. Enkrat se mora odpreti tudi naši reprezentanci,« meni Beribak. Ob tem je še opozoril: »Pomembno bo, da naši igralci tudi po seriji porazov ne izgubijo elana in osredotočenosti. Dejansko se lahko zgodi, da bo o obstanku odločala zadnja tekma s Kazahstanom, kar so lahko predvidevali že pred prvenstvom. Če bo do tega prišlo, sem prepričan, da ga lahko premagamo.«

