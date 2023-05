Po izjemno zanimivih četrtfinalnih obračunih, ko so v kar treh serijah o napredovanju odločale pete tekme, je v evroligi čas za zaključni turnir četverice, ki je tokrat v Kaunasu. Litovci veljajo za košarkarski narod, zato bo Žalgirio Arena zagotovo polna na vseh obračunih, kljub temu da se domačemu predstavniku ni uspelo prebiti med najboljša štiri moštva Evrope v letošnji sezoni. Jutri se bosta v prvem polfinalu ob 17. uri udarila Olympiakos in Monaco, ob 20. uri pa bo sledil derbi med Barcelono in Realom Madrid. Veliki finale bo v nedeljo ob 19. uri, tekma za tretje mesto pa ob 16. uri. V lanski sezoni je naslov prvaka osvojil Anadolu Efes, ki pa se v letošnji ni prebil niti v končnico.

Olympiakos – Monaco (jutri ob 17. uri)

Predvsem Olympiakos je v četrtfinalu kot prvouvrščena ekipa rednega dela pričakoval lažje delo, a naletel na Fenerbahče, ki so ga med sezono pestile poškodbe, sicer pa ima trener Dimitrios Itoudis na voljo kakovostno zasedbo. Grki so Turke strli šele na peti tekmi, podobno kot Monaco Maccabi, a je bilo to že bolj pričakovano. Olympiakos je bil v polfinalu evrolige že lani, ko mu je pot v finale preprečil kasnejši prvak Anadolu Efes. Trener Georgios Bartzokas, ki je osvojil nagrado za trenerja leta pred Partizanovim Željkom Obradovićem, je prepričan, da je prišel čas, ko bo njegovo triletno delo obrodilo sadove in bo moštvo po letu 2013 drugič popeljal na vrh Evrope. Monaco na drugi strani je na zaključnem turnirju četverice prvič, najti pa bo moral način za zaustavitev prvega strelca tekmovanja, Bolgara Sašo Vezenkova.

Čeprav je Monaco v evroligi šele drugo sezono, sta imela z Olympiakosom že kar nekaj trdih bitk. V lanskem četrtfinalu je grško moštvo napredovalo šele po peti tekmi, letos pa je francosko dobilo oba medsebojna obračuna v rednem delu. »Rekel bi, da smo prišli po maščevanje. Trojka Vladimirja Micića v zadnji sekundi lanskega polfinala je v naših ustih pustila grenak priokus. Vedeli smo, kaj smo delali dobro in kaj moramo popraviti. V Kaunas prihajamo precej bolj zreli in odločeni, da tokrat pridemo do samega konca, torej do naslova prvaka,« pravi Američan Shaquille McKissic, ki je eden ključnih mož v Bartzokasovi ekipi. A podobne načrte imajo tudi pri Monacu, kar je potrdil kapetan ekipe Yakuba Ouattara. »Monaco napreduje iz leta v leto. Pred sezono smo si zadali cilj, da se prebijemo na zaključni turnir četverice, in uspelo nam je. A s tem se nismo zadovoljili. Olympiakos smo v letošnji sezoni dvakrat že premagali in lahko sklepamo, da jim očitno ne ležimo. Prepričan sem, da jih lahko dobimo še tretjič.«

Real Madrid – Barcelona (jutri ob 20. uri)

V drugem polfinalu se bosta udarila večna tekmeca, ki sta imela povsem drugačno pot do zaključnega turnirja. Medtem ko je Barcelona brez težav trikrat zapored porazila Žalgiris, je Real Madrid bíl težko bitko proti Partizanu in bil že v izgubljenem položaju, a se uspel rešiti. V lanskem polfinalu je slavil kraljevi klub, Katalonci pa upajo, da bo razplet tokrat drugačen. Zagotovo bodo imeli na svoji strani litovsko košarkarsko javnost, saj je trener Barcelone Šarunas Jasikevičius, eden od igralcev pa Rokas Jokubaitis. V rednem delu je vsako od moštev tesno slavilo pred svojimi navijači.

Nekaj težav s poškodbami imajo na obeh straneh. Pri Realu Madrid bosta zagotovo manjkala Argentinec Gabriel Deck in francoski košarkar Vincent Poirier, prepoved nastopa ima zaradi dogodkov na drugi tekmi proti Partizanu še vedno njegov rojak Guerschon Yabusele. Barcelona pa bo brez Coryja Higginsa, vprašljiv je tudi nastop Jana Veselyja, ki ima težave s hrbtom. »Zaradi poškodb Real Madrid ne bo nič slabši. Imajo veliko kakovostnih igralcev, ki so zelo izkušeni. Ne bodo slabši, bodo pa drugačni, kar otežuje našo pripravo. Pokazati moramo, da si zmage želimo bolj kot oni. Pravijo, da smo favoriti za preboj v finale, a to ne pomeni prav nič. Čaka nas 40 minut trdega boja in v tem času moramo pokazati, da si zaslužimo mesto na nedeljski drugi tekmi,« pravi Šarunas Jasikevičius. Za trenerja Reala Madrid Chusa Matea bo to prvi nastop na turnirjih zaključne četverice v evroligi. »Čaka nas trd boj. Ob odsotnosti Decka in Yabuseleja bomo imeli težave s pokrivanjem Nikole Mirotića, a moštveno ga lahko omejimo. Smo optimistični in navdušeni nad tem, da imamo možnost borbe za naslov prvaka. Od 20 ekip je ostala le še četverica in ponosni moramo biti, da smo v tej četverici tudi mi.«