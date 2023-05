Na Otoku se je veliko let govorilo o premeteni in zelo nasilni mafia shqiptare (albanski mafiji), ki naj bi v britanskem kriminalnem podzemlju zavladala na trgu kokaina, kjer se na leto obrne skoraj šest milijard evrov. Eno od vodilnih vlog naj bi imeli tudi pri prostituciji in trgovanju z ljudmi. Zadnja leta pa se o Albancih več govori, ker so postali vodilni »potniki« v nevarnih čolnih, s katerimi poskuša prek Rokavskega preliva na Otok pripluti in se potem nezakonito naseliti iz leta v leto več tujcev. Ta porast v veliki meri pripisujejo »prevoznikom«. Albanska mafija po oceni britanske državne agencije za kriminal prevzema tudi organiziranje prečkanj nezakonitih priseljencev v čolnih. Zato naj bi v njih najbolj naraslo prav število državljanov Albanije, ki jo premier Rishi Sunak razglaša za »varno državo, ki ji gre dobro«.

S 50 odkritih na 12.301

Leta 2020 so na čolnih odkrili samo 50 Albancev, leta 2021 jih je bilo 800, lani pa je njihovo število poskočilo na 12.301 (28 odstotkov vseh, ki so prišli s čolni in so jih našli). Prehiteli so vse druge, od Afganistancev (8633) do Iračanov in Sircev. 85 odstotkov Albancev, ki so lani prišli s čolni, je zaprosilo za azil. Samo 68 (0,7 odstotka) jih je hitro dobilo dovoljenje za naselitev, a nobenemu niso odobrili statusa begunca.

Veliki večini žensk in otrok Britanci sicer dovolijo ostati. Vendar je velika večina albanskih ljudi v čolnih ekonomskih migrantov, mladih samskih moških, ki doma ne morejo do službe. Mnoge naj bi na Otok zvabila albanska mafija in številni med njimi zaradi kriminalnih dejanj končajo v zaporu. Te Britanija najlažje vrne v Albanijo. Lani jih je okoli 900. Med tujci, ki jih zaradi kriminalnih dejanj v Britaniji vrnejo domov, je največ prav Albancev. Britanska vlada trdi, da je sporazum, ki ga je decembra lani o tem sklenila z uradno Tirano, zelo zmanjšal število Albancev v čolnih.

Uspešno srečanje Rame in Sunaka

K boljšemu razumevanju med vladama je veliko prispeval prvi obisk kakega albanskega premierja v Britaniji. Zgodilo se je marca, samo nekaj mesecev po tistem, ko je albanski premier Edi Rama, ki je tudi slikar, pisatelj, nekdanji univerzitetni profesor in košarkar, javno kritiziral besede britanske notranje ministrice Suelle Braverman, da je Britanija žrtev priseljeniške invazije, posebej iz Albanije. Rama je dejal, da takšen besednjak podžiga ksenofobijo, obtožil britansko vlado, da ima zaradi svoje neuspešne mejne in migracijske politike albanske nezakonite priseljence za grešne kozle, pa tudi, da je Britanija, nekoč vzor integracije manjšin, postala podobna norišnici.

Ko sta se dvometraš Rama in 170 centimetrov visoki Sunak prvič srečala na Downing Streetu 10, je bilo vse to odrinjeno na stran. Njuno srečanje je pospešilo vračanje na Otoku zaprtih Albancev v skladu z decembra lani sklenjenim sporazumom o »odvračanju in motenju nezakonitega priseljevanja«.

Kot Boris Becker

Albanska vlada je potrdila, da je večina od več kot 1000 letos prisilno vrnjenih v Albanijo prišla iz britanskih zaporov. In to po programu britanskega notranjega ministrstva o predčasni izpustitvi, ki omogoča tujim državljanom, da soglašajo z deportacijo pred iztekom zaporne kazni, (kadar do prestajanja polovice zaporne kazni ostaja 270 dni). S tem programom je odmevno soglašal legendarni nemški teniški igralec Boris Becker. Program predvideva, da morajo deportirani tujci, ki bi se nezakonito vrnili v Britanijo, odslužiti kazen do konca.

Britanci pa do zdaj niso vedeli, da so britanske oblasti albanskim državljanom ponudile 1500 funtov (1726 evrov) denarne pomoči, če se strinjajo z deportacijo oziroma se odpovedo pravici do pritožbe na deportacijo. Sodeč po reportaži BBC, ki so jo naredili v Albaniji, kjer so se pogovarjali z vrsto povratnikov, se nameravajo mnogi vrniti na Otok v nekaj tednih ali celo dneh, drugi pa ostati doma, saj da je zaradi policijskega preganjanja Albancem zelo težko ostati v Britaniji. »Policija nas noče,« je dejal eden od njih, a se vseeno namerava vrniti na Otok. »Ne grem nazaj, ne grem v zapor. Tukaj bom iskal službo. Postal bom priden fant,« je dejal drugi.

28 % vseh, ki so jih britanske oblasti lani ujele pri nezakonitem prihodu v državo s čolni, je bilo albanskih državljanov, kar je največji delež od vseh. 1726 € jim ponujajo britanske oblasti, če se vrnejo domov in odpovedo pritožbi na deportacijo.