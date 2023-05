Uredništvo rubrike N. N. se že vnaprej odpoveduje vsem nagradam za to genialno rešitev in v isti sapi dodaja, da si to (nagrado namreč) vsekakor zasluži aktualni zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Pravzaprav si zasluži celo dva dodatka za delovno uspešnost. Prvega, ker je tako kolosalno zamočil glede zakona o skrajšanju čakalnih vrst, in drugega, ker bo problem (po naši zaslugi) tako genialno rešil.