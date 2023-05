Celovečerni dramski prvenec Maje Šorli z naslovom Tega okusa še niste poskusili je realistična igra o družbenih in intimnih odnosih v sodobnem kapitalizmu, postavljena v univerzitetno okolje, kjer se skozi usodi dveh protagonistk odpirajo raznolike teme, od privatizacije in komercializacije visokega šolstva do spolnega nadlegovanja in tematik LGBTIQ+. »Želela sem napisati besedilo, v katerem ne bi bilo hujših kriminalnih dejanj in umorov ali drugih patologij ter anomalij, a bi bilo vseeno psihološko zanimivo in napeto,« pravi dramaturginja, pedagoginja in publicistka, ki je zanj leta 2021 prejela Grumovo nagrado za najboljše novo besedilo. Zdaj bodo »sodobno dramo o univerzitetnih spletkah in igrah moči«, kot jo je takrat označila žirija, krstno uprizorili v SLG Celje: premiera predstave, ki jo režira Nina Šorak, bo jutri ob 19.30.

Že v uvodnem prizoru igre spremljamo nekakšno »krizno sejo« univerzitetnega oddelka, katerega financiranje visi na nitki, medtem ko študenti protestirajo proti nameri, da bi njihovo študijsko smer zaradi stroškov ukinili oziroma »prodali« novi zasebni univerzi. Poleg poklicnih pretresov imata izredna profesorica Doroteja Kovač (igra jo Barbara Medvešček) in docentka Ivona Kalisch (Tanja Potočnik) težave tudi zasebno: Ivono zapusti dolgoletni partner, Doroteja pa se sooči z nenavadnimi obtožbami o spolnem nadlegovanju ... »V osnovi ni šlo toliko za to, da bi hotela pisati o razmerah, ki danes vladajo v visokem šolstvu – to je bil zame predvsem okvir za raziskovanje medosebnih odnosov, ki se razpirajo v nekem okolju,« pojasnjuje Maja Šorli. »Gre torej predvsem za dramo odnosov, tako intimnih kot tudi tistih na ravni silnic, ki vladajo med kolegi v nekem poklicnem krogu – res pa je, da teh razmerij nisem ločevala od širšega družbenega dogajanja.« Tematika spolnega nadlegovanja se je v besedilu, ki ga je s presledki pisala približno štiri leta, sicer znašla šele postopno. »A bojim se, da bo aktualna še dlje časa kot ločnica med javnim in zasebnim šolstvom.«

Kakor je povedala režiserka predstave Nina Šorak, so se med procesom dela precej ukvarjali z dinamiko uprizoritve, saj je besedilo napisano na način, ki spominja na estetiko sodobnih nadaljevank. »Se pa v njem odraža tudi opažanje, da je posameznik proti pritiskom kapitala nemočen in da mu bržkone preostane le to, da se spremembam oportunistično prilagodi. In morda je danes samo še intima tista oaza, kjer si posameznik lahko vzpostavi svoj svet.« V uprizoritvi nastopajo še Manca Ogorevc, Branko Završan, Damjan M. Trbovc, Urban Kuntarič, Lucija Harum in David Čeh; dramaturga sta Tin Grabnar in Rok Andres, scenografijo je zasnoval Branko Hojnik, kostumografijo Tina Pavlović, skladatelj je Laren Polič Zdravič, oblikovalka videa Vesna Krebs, oblikovalec svetlobe pa Andrej Hajdinjak.