Nogometaši Interja so se po pričakovanju uvrstili v finale nogometne lige prvakov, potem ko so tudi na povratni tekmi premagali Milan z 1:0 in napredovali s skupnim izidom 3:0. Nevtralni ljubitelji nogometa si bodo polfinalni dvoboj milanskih klubov zapomnili le po odličnem vzdušju na stadionu San Siro, medtem ko bo predstava na zelenici hitro šla v pozabo.

Inter je s četrto zaporedno zmago nad mestnim tekmecem v letošnjem letu potrdil, da je kadrovsko bolj zrela in taktično bolje sestavljena ekipa. Trener Simone Inzaghi je pravi specialist za pokalna tekmovanja, saj je na 19 tekmah na izpadanje doživel le en poraz (lani proti Liverpoolu). Znova je dal lekcijo Milanu, ki na zadnjih štirih medsebojnih tekmah ni dosegel niti enega gola. Na prvi tekmi je Inter izkoristil odsotnost Raphaela Lea'ia, saj je Milan brez njega le povprečna ekipa, ki bi jo težko uvrstili med deset najboljših v Evropi. Na povratni tekmi je Inzaghi s tremi vezisti zgostil sredino in z dvema napadalcema pritiskal na branilce Milana, da je bil ta prisiljen igrati v širino. Inter je z rutino odigral le toliko, kot je bilo potrebno za napredovanje v finale.

V finale se je uvrstil po 13 letih, ko je pokal osvojil pod vodstvom trenerja Joseja Mourinha. »Občutki so neverjetni. Uresničili smo sanje, ki smo jih imeli vse od žreba skupinskega dela. Od Plzna do Carigrada smo samo delali in se nismo ozirali na komentarje. Zadovoljen sem in ponosen. Zasluženo smo v finalu. Fantje so presegli sami sebe,« je bil navdušen trener Interja Simone Inzaghi, ki je v prvi sezoni s klubom prišel do izločilnih bojev, v drugi pa do finala lige prvakov. Junak navijačev Interja je strelec gola na povratni tekmi, Argentinec Lautaro Martinez, ki je bil prav tako navdušen: »Čutili smo, da ima tekma zgodovinski pomen. Opravili smo sijajno delo. Razliko smo naredili s povezanostjo ekipe. Ko vsa skupina hodi po isti poti, je vse veliko bolj enostavno. To sem videl na svetovnem prvenstvu v Katarju.«

Milan je imel na obeh tekmah le nekaj prebliskov, kar je bilo veliko premalo za uvrstitev v finale. Rdeče-črni so imeli na povratni tekmi dve priložnosti v prvem polčasu, v drugem pa niso bili nevarni. Niso imeli načrta B, da bi dvignili ritem igre in Inter spravili v težave. »Zelo smo razočarani. Prvih 15 minut prve tekme, ko je Inter dosegel dva gola, je vplivalo na končni razplet. Igralcem ne očitam ničesar, saj so dali vse od sebe. Tisti, ki je objektiven, ne bo govoril o neuspehu. Ta ekipa je lani kot najmlajša postala italijanski prvak. Letos smo poskušali biti konkurenčni na dveh tekmovanjih, na katerih smo se veliko naučili. Imamo odlične temelje za napredek,« je povedal 57-letni trener Milana Stefano Pioli, ki se mu trese stolček. Športni direktor Milana Paolo Maldini je bil realen, ko je ocenil, da morajo investirati v ekipo, da bodo konkurenčni najboljšim. »Polfinale je bil nepričakovan. Pred začetkom sezone si tega ni upal napovedati nihče, a poraz zato ni nič manj boleč. Med nami in Interjem ni bilo prave tekme, saj je bila razlika prevelika,« je pojasnil Paolo Maldini.