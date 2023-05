“Ima kdo kaj viška tankov?”

Soliden kanonfuter mora biti danes naravoslovno izobražen. Humanistična inteligenca je neuporabna. Moti se, kdor ima iluzijo, da bo po nekaj letih sedenja v jarku spisal še eno Na zahodu nič novega in potem nadaljeval življenje kot novinar, urednik in velik pisatelj. Humanist je danes v jarku neuporaben tudi kot tarča. Tudi če ima top, mu nič ne pomaga. Prej ali slej ne bo imel več česa dati v top, in tudi ne znanja, da bi sam naredil, kar potrebuje. Svilna pot je polna ovir. Vse bo moral narediti kdo drug.