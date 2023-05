Fiasko pri krajšanju čakalnih vrst: Čas izgovorov

Vse poti so odprte, je zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan novembra lani poudarjal ob predstavitvi interventne zakonodaje. »Izgovorov ni več,« je odločno pristavil. Danes je že znano, da omenjene poti niso vodile v boljše razmere za bolnike. Podatki o čakalnih dobah kažejo na naglo slabšanje dostopa na točki, ko mnogi še nimajo diagnoze. V pol leta je število ljudi, ki so v vrsti za prvi pregled nedopustno dolgo, naraslo za več kot 21.000. Repi vrst so dosegli razsežnosti, ki so bile nepredstavljive tudi med najhujšimi zastoji zdravljenj sredi pandemije covida.