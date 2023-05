Kaj naj rečem: res je. Sem samo lokalni politi(če)k, ki sem kot član sveta ZD Vrhnika spremljal gradnjo prizidka ZD Vrhnika, ki se je od finančne zasnove do realizacije podražil za 49 %. To ni moja ugotovitev, to je uradno poročilo nadzora, ki sem ga pisno predlagal občinskemu svetu. Psi lajajo, karavana gre dalje. Nič se ni zgodilo. Sanacija je trajala tri leta, medtem je izvajalec šel v stečaj, potreben je bil nov natečaj. Si predstavljamo podražitev za 49 %, zdravniki ZD Vrhnika pa med tem časom niso dobili povečane plače niti za evro.

In kaj se bo zdaj zgodilo? Bo dr. Erik odstopil, ker bo ugotovil, da nima smisla boriti se? In ko bi vsaj vedel, proti komu.

Vid Drašček, Vrhnika