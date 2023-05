Nepreslišano: Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS

Napovedim, da naj bi pri nas prišlo do poka nepremičninskega balona, nisem verjel. Te napovedi so bile večinoma pretenciozne in niso temeljile na dejstvih in dosedanjih izkušnjah. Strokovnjaki že ves čas napovedujemo, da verjetno do bistvenih in hitrih padcev cen pri nas ne bo prišlo. Najprej zato, ker ne glede na razmere ponudba nepremičnin še vedno močno zaostaja za povpraševanjem. V takšnih razmerah pa je nerealno pričakovati bistvene prilagoditve cen. Do teh sicer lahko pride, ampak v bistveno manjšem obsegu in bistveno počasneje, kot pričakujejo kupci.