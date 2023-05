V spominu mi je ostal intervju s pionirjem srčne kirurgije dr. Christianom Barnardom, objavljenim v 80. letih prejšnjega stoletja v zagrebški reviji Start. Barnard je leta 1967 prvič v zgodovini presadil človeško srce. V intervjuju je srčni kirurg med drugim opisal bolezen svoje mame, ki je zaradi kronične bolezni več let trpela hude bolečine. Povedal je, da so mu v spominu ostale mamine besede »hvala bogu«. Izrekla jih je, ko je zaznala, da se poslavlja od življenja in bo končno rešena neznosnega trpljenja. Barnard je po tragični družinski izkušnji v intervjuju razkril svoj pogled na evtanazijo. Po njegovem prepričanju ima življenje pomen in smisel toliko časa, dokler človeku zagotavlja kakovost bivanja. Ko pa se človekovo življenje sprevrže v eno samo boleče trpljenje, to ni več človeka vredno življenje. V takšnem primeru je lahko smrt, kar se je zgodilo njegovi mami, edina rešitev.

Nasprotniki evtanazije razlagajo, da takšna izbira človeka oropa za izkušnjo procesa umiranja, ki ga vsa velika verstva razumejo kot pomembno človekovo doživetje. Takšna razlaga seveda prezre neizmerno trpljenje, ki včasih traja predolgo in uničuje nebogljeno človeško bitje. Sam imam mini osebno izkušnjo, ko sem pri 13. letih preživel vnetje slepiča. Spomnim se, da me je takrat zdravnik teden dni vsak dan obiskoval na domu, vendar je izbral diagnozo črevesni katar in predpisal zdravljenje z toplimi obkladki. Mama mu je vsak dan spoštljivo razlagala, da gre za vnetje slepiča, vendar je zdravnik vztrajal pri svoji diagnozi, dokler po tednu dni »zdravljenja« slepič ni popustil. Zadnja dva dneva pred tem so bile bolečine tako hude, da sem razmišljal, kako bi se, četudi z izbiro smrti, rešil neznosnih bolečin. Življenje mi je rešil sosed, ki je po razlitju slepiča z motorjem pohitel na postajo milice in v Novo mesto poklical reševalno službo. V bolnici so me iz reševalnega vozila odnesli naravnost na operacijsko mizo. Po izjavi kirurga, ki je opravil poseg, mi je do odhoda v zunajzemeljsko sfero ostalo le še 20 minut. Ozdravel sem po dveh operacijah in po nekaj deset injekcijah takrat čudežnega penicilina.

Nasprotnikom evtanazije zagotavljam, da teden dni neznosnih bolečin zaradi vnetja slepiča name ni delovalo kot duhovno doživetje, temveč le kot nepopisno trpljenje, za katerega medicina ni našla rešitve. Kakšno je življenje bolnikov, ki se mesece ali celo leta dolgo stalno soočajo z bolečinami in trpljenjem, si ne predstavljam. O tem, da je umreti temeljna svoboščina človeka, ne dvomim. Razumem, da gre za zapleteno mejno vprašanje, vendar mi ni jasno, zakaj ustavni pravniki pri pisanju ustave vprašanja umreti niso obravnavali kot človekovo svoboščino. Ustava v 17. členu določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. Se ta določba nanaša tudi na samega posestnika življenja ali le na tretje osebe? Predstavlja pomoč tretjih oseb pri prostovoljnem končanju življenja kršitev citirane ustavne določbe?

Ali predpis o nedotakljivosti življenja vključuje ravnanje oblasti tudi v mednarodnem prostoru? Uporaben odgovor najdemo v ameriški praksi. V ameriški ustavi je že dobri dve stoletji zapisano skoraj pravljično načelo o svobodnem posamezniku, ki »ima sam pravico, da odloča o svojem življenju, svobodi in o tem, kako si bo ustvaril srečo v življenju«. V obdobju po 2. svetovni vojni pa so bile ravno ZDA organizator večine vojaških spopadov v svetu, na ozemlju ZDA se vrstijo strelski pohodi, ki so med prebivalci terjali že več deset tisoč žrtev, vsak dan pa v ZDA beležijo tudi samomore vojnih veteranov. Državljani ZDA si tako gotovo ne morejo ustvariti sreče v življenju. Iz teh podatkov razberem, da ima nedotakljivost človekovega življenja univerzalen pomen in se znotraj teritorialnih meja ene same države ne more uresničevati.

Janez Krnc, Litija