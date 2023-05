Zahvalil se je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ker je podprl prizadevanja Ankare za podaljšanje sporazuma o izvozu ukrajinskega žita, in dejal, da bo Turčija storila vse, kar je v njeni moči za njegovo uresničitev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po ruski invaziji na Ukrajino februarja lani so ruske vojaške ladje blokirale ukrajinska pristanišča v Črnem morju, dokler niso poleti sklenili sporazuma, ki omogoča varen prehod ladjam za izvoz ključnih zalog žita. Sporazum, ki sta ga Rusija in Ukrajina ob posredovanju Turčije in Združenih narodov podpisali julija lani v Istanbulu, sta strani pred današnjim podaljšanjem že dvakrat podaljšali.

Sporazum je omogočil izvoz žita iz Ukrajine, potem ko je ta zaradi ruske invazije zastal, in pomagal znižati cene hrane po svetu.