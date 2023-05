Britanski obrambni minister Ben Wallace je opozoril, da Velika Britanija nima letal F-16. London pa po njegovih besedah Kijevu ne namerava poslati svojih bojnih letal typhoon. »Lahko pa pomagamo pri pripravi in dobavi bojnih letal iz drugih držav,« je dodal.

Tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius je dejal, da Nemčija ne more igrati aktivne vloge pri dobavi bojnih letal, saj nima ne letal F-16 ne pravih zmogljivosti za usposabljanje pilotov.

Do njunih izjav prihaja le dan potem, ko sta se predsednik britanske vlade Rishi Sunak in njegov nizozemski kolega Mark Rutte zavezala, da bosta oblikovala mednarodno koalicijo, ki bo Ukrajini zagotovila vojaško podporo z bojnimi letali in ji »pomagala z vsem, od usposabljanja vojakov do nabave letal F-16«.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v zadnjih dneh obiskal več evropskih držav, vključno z Veliko Britanijo, in skušal pridobiti njihovo dodatno podporo v obliki orožja - predvsem bojnih letal, ki pa jih zahodne države kljub prošnjam in pozivom za zdaj Ukrajini ne dobavljajo.

Po obisku v Veliki Britaniji je ukrajinski predsednik dejal, da je zaznal »zelo pozitivno naravnanost« glede oblikovanja koalicije za dobavo bojnih letal. Sunak pa je takrat potrdil, da bi bila Velika Britanija pripravljena usposabljati ukrajinske pilote.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je dan po obisku Zelenskega v Parizu dejal, da je Francija »odprla vrata« za usposabljanje ukrajinskih vojaških pilotov, ob tem pa zavrnil možnost pošiljanja vojaških letal v Ukrajino.