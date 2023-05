Madžarska blokira sredstva EU za kritje stroškov orožja za Ukrajino

Madžarska blokira sprostitev dodatnih 500 milijonov evrov sredstev EU za kritje stroškov orožja za Ukrajino, so sporočili iz Budimpešte in Bruslja. Madžarska naj bi novemu izplačilu nasprotovala, ker meni, da bi morala EU ta sredstva nameniti podpori partnerjem po vsem svetu in ne le Ukrajini.