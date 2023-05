V mestu Forli so reševalci našli trupla treh oseb. Starejši moški je utonil v pritličju svoje hiše, potem ko je bližnja reka Montone prestopila bregove. Dve osebi pa so našli mrtvi v njunem poplavljenem domu v mestni četrti Cava.

V mestu Ronta je reka Savio prestopila bregove, zaradi česar je umrl 70-letni moški. Truplo njegove žene so našli približno 20 kilometrov stran na plaži v bližini mesta Cesenatico. V kraju Montiano je zemeljski plaz zasul še enega moškega.

Doslej so v Emiliji-Romanji evakuirali že več kot 13.000 ljudi, od tega približno 3000 v Bologni, okrog 5000 v Faenzi in še 5000 v Ravenni, je dejal Bonaccini. Smrtonosno neurje in poplave, ki so prizadeli severovzhodni del Italije, primerjal s potresom leta 2012, v katerem je umrlo 27 ljudi.

»Brez oklevanja lahko rečem, da se soočamo z drugim potresom,« je dejal na skupni novinarski konferenci z italijanskim notranjim ministrom Matteom Piantedosijem. Poudaril je, da pri obvladovanju izrednih razmer tesno sodeluje z vlado in dodal, da je že govoril s predsednico vlade Giorgio Meloni. Ob tem je žrtvam in njihovim družinam izrekel sožalje.

Regionalni železniški promet je v Emiliji-Romanji je medtem še naprej onemogočen. Okoli 50.000 ljudi je ostalo brez elektrike, 100.000 ljudi pa brez mobilnega omrežja, je dejal minister za civilno zaščito Nello Musumeci.

Meloni je ob poplavah že izrazila solidarnost z ljudmi v prizadetih regijah. »Vlada pozorno spremlja razvoj dogodkov in je pripravljena sprejeti potrebne ukrepe za pomoč,« je zapisala na Twitterju. Ob tem je poudarila, da je vlada v največji možni meri pripravljena pomagati Emiliji-Romanji in v ta namen tudi sklicati izredno sejo.