Z ministrstva za zdravje so v torek zvečer sporočili, da so odpovedali za danes napovedano sejo pogajalske komisije za pogajanja za oblikovanje plačnega stebra v zdravstvu in socialnem varstvu. »Glede na različne predloge in v skladu z izzivi centralnih pogajanj bo vlada sprejela mandat glede pogajanj. Pogajalska skupina mora preučiti predloge, pogajanja se bodo nadaljevala takoj, ko bo možno,« so zapisali.

Iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so ob tem sporočili, da podobno kot državljani tudi zdravniki pričakujejo, da bo vlada prepoznala pomen ključnih kadrov, nosilcev zdravstvene dejavnosti, za dostopno in kvalitetno javno zdravstvo. Slednjega lahko zagotavljajo le zadovoljni in ob naraščajočih potrebah prebivalstva dovolj številčni nosilci zdravstvene dejavnosti.

»Nadaljevanje pogajanj o tako strateški temi, kot je prenova plačnega sistema, ki bo ena pomembnejših determinant smeri razvoja javnega zdravstvenega sistema, brez konsenza in mandata vlade nima smisla,« so ocenili. Dosedanja pogajanja so bila vse prej kot učinkovita, zato po svoje razumejo odločitev ministra glede odpovedi za danes sklicanega pogajalskega sestanka, so dodali.

Zdravniki po navedbah sindikata verjamejo, da bo mandat vlade za nadaljevanje pogajanj, v kolikor je javno zdravstvo res prioriteta, jasen in da vlada javnega zdravstva ne bo žrtvovala »za preživeto mantro primerljivosti med poklici znotraj plačnega sistema javnih uslužbencev«. Preseči je treba interese velikih sindikalnih central v javnem sektorju in se z odločnimi koraki usmeriti v pomen kakovostne in dostopne javne zdravstvene storitve za državljane, so poudarili. »Stresni test zdravstva je jasno pokazal, da se s parcialnimi rešitvami sistema ne more rešiti. Pogajalski predlogi Fidesa so na mizi in o njih smo pripravljeni takoj nadaljevati pogajanja,« so še sporočili.

Predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič pa je za Dnevnik povedala, da vsaka pogajanja terjajo svoj čas, tokratna pa so zaradi prenove plačnega sistema in vzporednosti pogajanj še posebej zahtevna. »Menim, da, če bo prevladalo stališče, da lahko vzpostavimo ustreznejši sistem nagrajevanja javnih uslužbencev, smo lahko še vedno optimistični, da bo do konca leta vzpostavljen nov plačni sistem, ki bo uveljavljen s 1. januarjem 2024. V zdravstvu in socialnem varstvu zagotovo potrebujemo nove ideje in institute, ki bodo omogočali zaposlovanje v dejavnostih in tudi ohranjanje obstoječih zaposlenih v sistemu,« je dejala.

Vlada naj bi danes vladnim pogajalcem podelila mandat za nadaljnje delo

Vlada je sicer čeraj obravnavala potek pogajanj o plačnem sistemu v javnem sektorju in simulacije finančnih učinkov, ki jih je predstavila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Na dopisni seji pa naj bi danes vladnim pogajalcem podelila mandat za nadaljnje delo.

Ponedeljkovo pogajalsko srečanje, na katerem so med drugim govorili o plačnih stebrih, napredovanjih in variabilnem delu plače, sta tako sindikalna kot vladna stran ocenili za konstruktivno. Po njem pa je ministrica napovedala, da bo na današnji seji vlade predstavila, katera soglasja glede temeljnih vprašanj so dosegli in na katerih področjih so še razhajanja. Po dopoldanskem srečanju v živo naj bi vlada sklepe sprejemala na dopisni seji, a jih danes še ni sprejela. Tako je odločitev o mandatu za nadaljnja pogajanja pričakovati v sredo.

Ministrica sicer tudi pričakuje, da se bo vlada med nadaljnjimi pogajanji večkrat opredeljevala do izhodišč kot takih. O finančnih učinkih ni želela govoriti. Je pa zatrdila, da imajo pripravljene natančne izračune in da bo tudi to tema pogovorov na vladi, v katerih bodo predstavili tudi simulacije, kaj različne rešitve za prenovo plačnega sistema pomenijo v finančnem pogledu.

Tudi vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj pričakuje, da bo vlada »dala pozitivne signale za nadaljevanje oblikovanja plačnega sistema«. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek pa ocenjuje, da bo ta seja vlade izjemno pomembna, mogoče celo prelomna, »predvsem zato, ker ni več nobenega izgovora, s katerim bi bilo mogoče kakršnokoli krivdo za zavlačevanje prevaliti na sindikalno stran«. Sindikati sicer pričakujejo tudi začetek usklajevanj o višini regresa. Ministrica je napovedala, da bo vlada stališče do sindikalnega predloga glede regresa sprejela v pravem času, ni pa jasno, ali bo to že na tej seji.