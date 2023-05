.Za investicije je BTC lani namenil 18,9 milijona evrov. Letos jih načrtuje manj, in sicer v skupni višini 10,6 milijona evrov, so sporočili iz družbe BTC, ki je na današnji skupščini odločila o uporabi bilančnega dobička za lani v višini 15,7 milijona evrov. Za izplačilo dividend bodo namenili 3,1 milijona evrov, kar znese 14 evrov bruto na delnico, preostanek pa gre v druge rezerve iz dobička oziroma bo ostal nerazporejen. V letu 2021 je družba BTC ustvarila 6,5 milijona evrov čistega dobička, lastniki - večinski so vodstvo in zaposleni - pa so si lani izplačali dividende v višini 13 evrov bruto na delnico.

»Poslovanje družbe BTC v letu 2022 ocenjujemo kot zelo uspešno,« je na današnji skupščini izpostavil glavni izvršni direktor BTC Damjan Kralj in dodal, da uspešno lansko poslovanje predstavlja dobro osnovo za ambiciozne načrte v letošnjem letu. Pojasnil je še, da bosta nadaljnje prebojne razvojne korake močno zaznamovala partnerska strateška projekta - rezidenčni del s centralnim parkom v BTC Cityju Ljubljana in Logistični center Zalog. V družbi so ob objavi lanskih poslovnih rezultatov izpostavili delovanje BTC Cityja Ljubljana in nove vsebine v BTC Cityjih Novo mesto in Murska Sobota.

Logistični center BTC z več kot 16-odstotno rastjo prihodkov

BTC Logistični center je lani širil zmogljivosti in v primerjavi z letom 2021 dosegel več kot 16-odstotno rast prihodkov. V sodelovanju s strateškim partnerjem so okrepili sodelovanje z namero o celovitem prevzemu upravljanja novega, sodobnega in trajnostno naravnanega Logističnega centra Zalog v začetku leta 2024, ki pomeni osnovo za nadaljnjo širitev logistike. Poslovna enota BTC Prop se je lani osredotočala na krepitev strateških partnerstev, investicije v obnovo objektov ter nadaljnje zagotavljanje celostnih storitev na področju upravljanja in vzdrževanja poslovnih nepremičnin.

Kot so še navedli, je družba BTC lani krepila svoj potencial tudi z vpeljavo digitalnih rešitev s projekti, ki ustvarjajo inovacijski ekosistem na področju razvoja, testiranja in implementacije novih naprednih tehnologij. Spomnili so še na aktivno vlogo pri številnih evropskih podjetjih in na prizadevanja na področju trajnostnega razvoja, pa tudi na uresničevanje zavez s področja družbene odgovornosti.