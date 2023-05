Za datum naslednjih evropskih volitev so se danes v Bruslju dogovorili stalni predstavniki članic EU, formalno ga bodo prihodnji ponedeljek potrdili še ministri na zasedanju Sveta EU.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je danes v sporočilu za javnost Evropejce pozvala, naj se volitev udeležijo. »Ne pustite, da drugi odločajo namesto vas. Bodite del največjega demokratičnega dogodka v Evropi,« je zapisala.

Poudarila je, da EU ni popolna in da potrebuje reforme. »EU se stalno razvija, svet se spreminja in mi se moramo spreminjati z njim,« je dodala.

V Evropskem parlamentu so se sicer zavzemali za to, da bi bile volitve že med 20. in 23. majem 2024, a članice EU glede zgodnejšega datuma niso dosegle soglasja. Kot je švedsko predsedstvo zapisalo v pismu Metsoli, ki ga povzema bruseljski spletni bilten Euractiv, bodo zato volitve potekale na datume, ki so določeni z evropsko zakonodajo.

Z datumom sicer niso najbolj zadovoljni na Portugalskem, saj imajo v začetku junija državni praznik, zato se bojijo, da bo udeležba na volitvah nizka.

V večini članic unije volitve, tako kot v Sloveniji, potekajo na nedeljo, ponekod pa tradicionalno volijo že v četrtek, petek ali soboto, vendar rezultate objavijo šele v nedeljo zvečer po zaprtju volišč v vseh članicah.

Državljani 27 članic unije bodo volili 705 poslancev Evropskega parlamenta, od katerih jih je osem iz Slovenije. Evropski parlament je sicer edina neposredno voljena evropska institucija, zadnje evropske volitve so bile maja 2019, prihodnje pa bodo prve, na katerih svojih poslancev ne bodo volili Britanci, saj je Združeno kraljestvo vmes zapustilo unijo.

Po volitvah bo sledilo tudi oblikovanje nove Evropske komisije, ki jo mora parlament potrditi.