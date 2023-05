Premierne projekcije filma Hitri in drzni X se bodo zvrstile danes zvečer na Action Night v vseh Cineplexx centrih in Royal Night of Action v Mariboxu ter Kinu Bežigrad, film pa na redni spored v vsa kina po državi prihaja v četrtek, 18. maja.

Še zadnja poglavja

Deseti film v sagi z naslovom Hitri in drzni X odpira zadnja poglavja ene najbolj znanih in priljubljenih svetovnih franšiz v kinematografiji, ki je zdaj v svojem tretjem desetletju in še vedno močna z isto osrednjo igralsko zasedbo in liki kot na začetku.

V številnih misijah in proti nemogočim pričakovanjem so Dom Toretto (Vin Diesel) in njegova družina preigrali in pregnali vsakega sovražnika na svoji poti. Zdaj se soočajo z najhujšim nasprotnikom, kar so jih kadarkoli srečali: grozljivo grožnjo, ki prihaja iz senc preteklosti, ki jo napaja krvno maščevanje in je odločena, da bo za vedno razbila družino in uničila vse in vsakogar, kar Dom ljubi.

Zgodba desetega dela se vrne v leto 2011, peti del sage, ko so Dom in njegova ekipa obglavili narkokartel Hernana Reyesa na mostu v Riu De Janeiru. Niso pa vedeli, da je bil vsemu priča Reyesov sin, Dante (Jason Momoa), ki je zadnjih dvanajst let koval načrt, kako bi Dom plačal najvišjo možno ceno.

Dantejev načrt bo Domovo družino pretresal od Los Angelesa do rimskih katakomb, od Brazilije do Londona ter od Portugalske do Antarktike. Nastajala bodo nova zavezništva, stari sovražniki se bodo znova pojavili. A vse se spremeni, ko Dom odkrije, da je njegov osemletni sin (Leo Abelo Perry) končna tarča Dantejevega maščevanja.

Izjemna igralska zasedba

Film je režiral Louis Leterrier (Spopad Titanov, Neverjetni Hulk), vrnejo pa se igralci Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris »Ludacris« Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, ter oskarjevki Helen Mirren in Charlize Theron. Novemu poglavju se pridružuje izjemna igralska zasedba – Jason Momoa, oskarjevka Brie Larson, Alan Richtson, Daniela Melchior in legendarna oskarjevka Rita Moreno.

Deseti del sage je režiral Louis Leterrier (Spopad Titanov, Neverjetni Hulk).Producenti filma so Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum in Samantha Vincent, izvršni producenti pa Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Chris Morgan, Amanda Lewis in Mark Bomback.