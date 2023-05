Po izjemno napornem koncu tedna, ko so grosupeljski prostovoljni gasilci v dveh dneh posredovali pri kar treh prometnih nesrečah, tudi tragični na avtocesti, v kateri sta pri Višnji Gori življenje izgubili dve osebi, so jih včeraj poklicali na pomoč pri požaru. Nekaj po drugi uri popoldan je namreč zagorelo v stanovanjski hiši nasproti doma starejših občanov. »Že med vožnjo do lokacije smo opazili steber sivega dima, ki ni obetal nič dobrega,« so gasilci iz PGD Grosuplje zapisali na svoji facebook strani. Ob prihodu na kraj je bil požar v pritličju že močno razvit, začel pa se je širiti tudi v višja nadstropja. Ogenj so pogasili s pomočjo kolegov iz PGD Šmarje Sap, Polica, Ponova vas in Spodnja Slivnica. V intervenciji je sodelovalo osemnajst gasilcev.

V požaru, po prvih podatkih je zagorelo v kurilnici, sta bili poškodovani dve osebi, stanovalca hiše, ki so ju oskrbeli mimoidoči reševalci, nato pa so ju odpeljali v ljubljansko bolnišnico. Dvojica po navedbah policije ni huje poškodovana. Vzrok za požar sicer še ni znan. Po navedbah grosupeljskih gasilcev so iz hiše uspeli rešiti mačja mladiča, ki so ju odpeljali k veterinarju.