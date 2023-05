Devetnajstletni Wembanyama, rojen v Le Chesnayju v Franciji, naj bi bil po vseh napovedih izbran za prvega v izboru novincev lige. Visok je 2,21 metra, kljub položaju centra pa je sposoben voditi žogo v slogu branilca in ima tudi dober izkoristek meta. Po podatkih NBA je najbolj pričakovan novinec leta po LeBronu Jamesu, ki je bil prvi na naboru leta 2003.

Tako se lahko zgodi, da bo Wembanyama zaigral v San Antoniu, zadnji ekipi rednega dela to sezono v zahodni konferenci, in kjer je igral tudi legendarni francoski košarkar Tony Parker. Ta je s Spurs osvojil štiri šampionske prstane med letoma 2003 in 2014.

Wembanyama bi tako kariero NBA lahko začel pod taktirko trenerja Gregga Popovicha, ki je San Antonio vodil do petih naslovov prvaka NBA.

Za San Antoniom bodo v naboru pri izbiri košarkarja na vrsti Charlotte Hornets, tretji bodo izbirali Portland Trail Blazers in četrti Houston Rockets. Dallas Mavericks bodo izbirali kot 10. ekipa.