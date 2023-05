Denver po napeti končnici ugnal Los Angeles

Košarkarji moštva Denver Nuggats so na prvi tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NBA ugnali Los Angeles Lakers s 132:126. Kljub vodstvu z 21 točkami v tretji četrtini so se v zadnji minuti tresli za zmago, saj so se gostitelji približali na tri točke zaostanka.