Če mislite, da je to dobra domislica, preberite še zanimiv odgovor LPP: »Voznike in voznice se opozarja, da so v takšnih dnevih ko je dež ali sneg še posebej pozorni na potnike oziroma druge udeležence v prometu kajti ceste in postajališča so na nekaterih delih poškodovana in nastajajo luže. Takšne zadeve kot jo opisujete v vašem sporočilu nikakor ne odobravamo in ne toleriramo, zato v kolikor boste svoja oblačila dali v čistilnico lahko račun pošljete na naš oddelek zavarovanja Damjan Nebec (damjan.nebec@lpp.si) ali Maja Klemše maja.klemse@lpp.si (01 58 22 405), kjer boste lahko uredili vse zadeve.«

Uredništvo rubrike N. N., ki odgovor LPP objavlja v izvorni, nelektorirani obliki, je ob tem ostalo brez besed.