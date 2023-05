Odpadki, smeti, metanje stran, enkratna uporaba, smetišča, onesnaževanje in vse, kar se konča z ogljičnim odtisom ter podnebnimi spremembami, so teme, o katerih slišimo in beremo tako rekoč vsak dan. Tudi zato so se v Muzeju novejše zgodovine v Celju odločili postaviti na ogled nekatere stvari, ki prehitro postanejo smeti, kar lahko vidimo tudi v zabojnikih za smeti, na apokaliptičnih podobah odlagališč po vsem svetu, žal pa tudi v oceanih. »Gradivo, ki ga hranimo muzeji v svojih zbirkah, je odličen pričevalec, kako se spreminja naš materialni svet. Nekatere stvari, ki jih je nekdaj imelo vsako gospodinjstvo, danes najdemo le še v muzejih, spet druge se nam zdijo nepogrešljive, čeprav so stare že desetletje ali več. Spremenili so se tudi materiali, z vidika vpliva na okolje pa je najbolj problematično, da se je spremenila tudi doba trajanja uporabe nekaterih stvari in razlogi, zakaj nekatere zavržemo,« pravi kulturna antropologinja Urška Repar, ki je razstavo zasnovala skupaj s kolegom Sebastjanom Webrom. Kot poudarja, smo se v zadnjih desetletjih navadili metati stran toliko in tako pogosto, da je to postal že prevladujoč vzorec našega vedenja. »Razstava obravnava aktualno ravnanje družbe z artefakti, fokus pa je na našem ravnanju, navadah in praksah v odnosu do stvari, okolja, družbe in smeti. Iščemo primere, kako ravnati bolje, zato je razstava v največji možni meri zasnovana iz že uporabljenih materialov, ki so reciklirani. Tudi razstavno pohištvo smo izdelali sami,« pove Reparjeva. Kot dodaja, danes mečemo stran preveč in iz napačnih razlogov, kar ima pogubne posledice za naravo in našo prihodnost. Po drugi strani pa razstava izpostavi pozitivne primere tega, kako se kot družba s tem soočamo in iščemo tudi dobre prakse, kako ravnati bolje. Tako so razstavili tudi blazine, ki so jih v Centru ponovne uporabe Ormož sešili iz panojev, ki so nekoč krasili pročelje muzeja.

Nekoč je lepa embalaža ostala v uporabi še leta

Oblikovalka razstave Janja Vogrin se je pri svojem delu držala načela manj je več, s čimer je že sama razstava zasnovana trajnostno. Videi, prikazani na razstavi, so nastali v okviru evropskega projekta Throwaway, v katerem muzej sodeluje, koordinira pa ga Hiša evropske zgodovine iz Bruslja. »Muzeji smo po svojem poslanstvu institucije, kjer je v zadnjih letih spodbujanje trajnostnega razvoja ena naših prioritetnih nalog,« pravi Reparjeva, ki obiskovalce vabi, da prinesejo v muzej rabljena oblačila in tekstilije, saj imajo v enem od razstavnih prostorov tudi možnost njihove izmenjave. Sicer pa nam muzej ponuja na ogled različne predmete, ki so jih mnogi obdržali tudi po tistem, ko so že odslužili svojemu namenu, saj se od njih niso mogli posloviti. Tudi zato, ker so še bili uporabni. V prazni rdeči Kraševi bombonjeri z žametno prevleko so tako denimo mnogi hranili dragocene dokumente, fotografije, razglednice in še kaj. Pa tudi kovinske škatle, v kakršnih so nekoč prodajali piškote, so še vrsto let služile shranjevanju. Spomnimo se tudi pletenih cekrov, s katerimi smo se nekoč odpravili po nakupih v trgovino ali na tržnico. Nadomestile so jih plastične vrečke, ki so postale precej osovražene. Čeprav so danes v uporabi večinoma bombažne, tudi te niso pretirano ekološke, saj proizvodnja in pridobivanje bombaža terjata izjemne količine vode, pesticidov, energije in delo v problematičnih razmerah. »Zato bi morali, če bi želeli upravičiti uporabo vrečke iz blaga, to uporabiti vsaj 7100-krat,« razloži Reparjeva. Na razstavi lahko vidimo tudi odpadne elektronske naprave, ki so najhitreje rastoča skupina odpadkov. Kljub ločenemu zbiranju ti še vedno prepogosto pristanejo na neprimernih odlagališčih in ogrožajo okolje. A razstava ponuja tudi domiselne rešitve, saj nekatere stvari z recikliranjem dobijo novo uporabno vrednost. Ena takih je denimo pelerina, sešita iz platna pokvarjenih in polomljenih dežnikov, ali otroški stolček, ki je dobil novo preobleko iz odsluženega džinsa.