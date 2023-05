Gre za festival, ki povezuje svet edinstvene barske izkušnje, najnovejših in najokusnejših žganih pijač ter združuje najboljše mojstre koktajlov in miksologe iz Hrvaške in regije, ki bodo skupaj z nepozabnim doživetjem za vse obiskovalce predstavili nove trende v panogi.

Obiskovalce čaka bogat zabavni in glasbeni program. Medtem ko se bodo na odru izmenjevali didžeji in izvajalci v živo, bo svoje znamenite koktajle predstavilo več kot 20 znanih znamk pijač. Poleg tega se na čarobni terasi hotela Kvarner pripravlja tudi prava gastropoezija. V gastronomskem območju boste lahko obiskovalci našli pestro izbiro dobrot, tako iz lokalne kot tudi mednarodne kuhinje. Medtem ko boste podnevi lahko uživali v dobri glasbi, vrhunskih specialitetah in sproščujočem zvoku valov, je večer namenjen nepozabnemu after partyju.

»Festival prinaša najboljše med najboljšimi, saj bomo imeli priložnost, da uživamo v nekaterih novih okusih in se seznanimo z novimi trendi iz dinamičnega sveta koktajlov. Morda bomo celo med prvimi odkrili, kateri bo koktajl tega poletja. Vsem obiskovalcem zagotavljamo vrhunsko zabavo in nepozabno izkušnjo,« sporočajo organizatorji. Poleg Liburnia Hotels & Villas v organizaciji sodelujejo tudi partnerji iz Avstrije.

Festivalska vstopnica vključuje neomejeno degustacijo koktajlov in vstop na after party, lahko pa izbirate med dnevno in festivalsko vstopnico. Za vse tiste, ki želijo na Kvarnerju uživati cel konec tedna, ponujamo pakete, ki vključujejo tudi namestitev v prečudovitih hotelih Liburnia Hotels & Villas.