Slovenska turistična organizacija je letos že peto leto pod eno streho – tokrat v skladišču soli Grando v Portorožu – zbrala ljudi z vsega sveta, ki živijo oziroma so na kakršen koli način povezani s turizmom. Na tak način je STO slovenskim turističnim ponudnikom odprl vrata za sklepanje poslov s ključnimi kupci iz Evrope in oddaljenih držav, tuji udeleženci pa ob tem spoznavajo našo deželo, njeno turistično ponudbo in produkte v okviru številnih doživetij in na študijskih turah.

Slovenija ostaja privlačna

Med druženjem z novinarji je Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem, izpostavila, da je Slovenija destinacija, ki jo obiskujejo številni turisti z vsega sveta, v teh dneh pa jo spoznavajo tudi številni organizatorji potovanj. Čudovita kulisa tik ob morju je zagotovo le še dodatno pripomogla k uspešni izpeljavi tega odmevnega dogodka. »Verjamem, da bodo navdušeni nad našo bogato naravno in kulturno dediščino, kakovostno turistično ponudbo in gostoljubnostjo, ki jo izkazujejo naši domačini. Slovensko turistično gospodarstvo ima priložnost za vzpostavitev novih poslovnih vezi in krepitev obstoječih. Pri tem bo ključno sodelovanje, ki se lahko začne že na Slovenski turistični borzi,« je dejala in poudarila, da je Slovenija privlačna turistična destinacija z zanesljivimi poslovnimi partnerji in veliko priložnostmi za vrhunska doživetja.

Turistični delavci se po obdobju pandemije veselijo tudi vračanja predstavnikov organizatorjev potovanj in turističnih agencij z bolj oddaljenih trgov. »Odlično je povečano zanimanje ameriških organizatorjev potovanj za Slovenijo in njihova udeležba na SIW, kar je posledica našega sistematičnega dela na trgu ZDA, vključno s sodelovanjem s košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem ter klubom Dallas Mavericks,« je izpostavila Maja Pak, direktorica STO, in ob tem izpostavila številne udeležbe italijanskih partnerjev na borzi. »Danes se na SIW odvija več kot 3000 poslovnih sestankov, pogovori pa se bodo nadaljevali v sklopu neformalnih druženj ob edinstvenih butičnih doživetjih. Predstavniki organizatorjev potovanj in turističnih agencij Slovenijo pred borzo in po njej intenzivno spoznavajo na študijskih turah. Verjamemo, da jih bo kakovostna in trajnostna slovenska turistična ponudba navdušila.«

Največ kupcev iz Italije, sledijo ZDA in Velika Britanija

Letošnja izvedba SIW je prva po pandemiji covida-19, na kateri se kupci in ponudniki srečujejo vsi na enem mestu. Zaradi omejitev, povezanih s pandemijo, se je namreč SIW v zadnjih dveh letih odvil v inovativni obliki »SIW on Boutique Tour«. Med tujimi kupci jih je največ prišlo iz Italije (23), sledijo tisti iz ZDA (14), Velike Britanije (11), Avstrije in Češke (po 10) ter Nemčije (9). Odlično udeležbo ameriških organizatorjev potovanj in turističnih agencij pripisujejo odmevnemu dogodku I feel Slovenia night ter poslovno-investicijski konferenci in delavnicam slovenskega turizma, ki so jih MGTŠ, STO, SPIRIT Slovenija, UKOM ter drugi partnerji izvedli v začetku aprila v Dallasu.