Med sprehodom po osrednji in glavni ulici Murske Sobote vas bodo spremljale mogočne meščanske stavbe s secesijskimi dekorativnimi prvinami. Na arhitekturi mesta je namreč pustil močan pečat arhitekt Feri Novak. In prav v eni najlepših stavb v mestnem jedru je svoj prostor našla Hranilnica južnega dela Železne županije, kjer se danes lahko razvajate s pristnimi prekmurskimi dobrotami ter okusite izvrstna vina ali najboljšo kavo v mestu, medtem ko iz lične butične trgovine, ki ponuja raznovrstna značilno lokalna darilca, ne boste mogli oditi praznih rok.

Sprehod po mestu

Prijeten oddih ponudi tudi mestni park, ki velja za enega najlepše ohranjenih grajskih parkov v Sloveniji in se razprostira na površini devet hektarjev in pol. V njem je razvrščenih devetnajst kamnitih litopunktur, ki so delo kiparja Marka Pogačnika. V mestnem parku je tudi otroško igrišče, zelene površine pa dopolnjuje Fazanerija, ostanek nekdanjega gozda na severozahodu mesta. V času toplih mesecev park oživi s kopico družabnih dogodkov.

Ljubitelji umetnosti bodo na svoj račun prišli v murskosoboški galeriji, ki gosti številne vrhunske regijske, slovenske in tudi tuje umetnike. V stalni zbirki hrani več kot 680 umetnin, to je slikarskih in kiparskih del ter del na papirju. Tam prirejajo ustvarjalne delavnice, kamor so vabljeni tudi družine z otroki in mladi, sprehod po Ulici Štefana Kovača pa ponuja pravo kulturno poslastico z ogledom Murinih skulptur, ki so našle svoj prostor vzdolž ulice.

Renesančni grad v Murski Soboti je v drugi polovici prejšnjega stoletja počasi postajal središče kulturnozgodovinskega spomina v pokrajini, muzej v njem pa je njegov varuh in pripovedovalec. Danes velja za enega najprepoznavnejših pokrajinskih muzejev v Sloveniji, ki obiskovalce navduši s stalno razstavo o zgodovini Pomurja iz pradavnine in vse do današnjih dni. Leta 1999 je prejel prestižno priznanje Evropskega muzejskega foruma.

Izvirni predmeti iz Pomurja

V murskosoboškem gradu tokrat vabijo na novo stalno razstavo Ljudje ob Muri, ki bo nadomestila stalno razstavo iz leta 1997. Vsebinsko bo zajela celotno območje Pomurja, na njej pa bodo predstavili imenitno gradivo, ki so ga pridobili v zadnjih dveh desetletjih. Prav tako bodo dodali teme, ki so bile do zdaj morda zanemarjene. Niso pa pozabili niti na najmlajše obiskovalce, ki jim bodo namenili kar nekaj atraktivnih vsebin. Kot so pojasnili, razstava predstavlja Pomurje z njegovimi naravnimi danostmi in njegove ljudi skozi kulturnozgodovinske sklope od poselitve do danes. »Nosilci različnih kultur, družbenih slojev, političnih in gospodarskih gibanj, Kelti, Rimljani, Slovani, Slovenci, Madžari, Nemci, Turki, Romi, katoličani, protestanti, Judi, vsi so s koščkom svojega življenja ujeti v zbirko muzeja,« so dodali v sporočilu. Kot zanimivost so omenili, da bodo obiskovalci med ogledom razstave spoznali zgodbo o fevdalnih gospodih, meščanih, delavcih in podeželskem prebivalstvu, zgodbo o ekonomskih migracijah, vojnah in uničevanju, a tudi zgodbo o sobivanju in strpnosti. Na ogled bodo tudi izvirni arheološki, zgodovinski, etnološki in umetnostni predmeti iz Pomurja. Nekaj posebnega pa bo zagotovo tudi doživeti grajsko vzdušje v baročnem salonu.