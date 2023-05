Za uvod v kratko potepanje po znamenitostih Bele krajine naj bo belokranjska šala. Morda veste, zakaj njihova noša nima žepov? Radi povedo, da zato, ker so Belokranjci preveč delovni ljudje in nimajo časa rok držati v žepih. Ali pa morda poznate odgovor na vprašanje, kako ptice vidijo Metliko? To starodavno mesto, ki se je razcvetelo v času Napoleonovih Ilirskih provinc, danes pa velja za rojstni kraj slovenskega gasilstva, je iz zraka videti kot sestavljanka mestnih hiš in gradu, ki so v obliki srca položeni v zeleno naravo. Da ima mesto burno zgodovino, pripoveduje njegov grb. Krokarja na njem sta graščaka, ki naj bi ju grofica začarala, ker sta zaspala na straži.

Povabilo v Hišo dobrot Bele krajine

V Metliki lahko maja ujamete največji slovenski vinski festival Vinska vigred v Beli krajini. Obvezno pa se oglasite tudi v Hiši dobrot Bele krajine, od koder se lahko podate na Metliško pustolovščino – dobite nahrbtnik z zemljevidom in okrepčilom ter se odpravite raziskovat mestno jedro po krožni poti z različnimi izzivi. Med obiskom Bele krajine je obvezen ogled belokranjskega muzeja v Beli krajini. Prva prizadevanja za nastanek muzeja segajo v leto 1910, ko je bilo ustanovljeno Društvo za spoznavanje Bele krajine, a do ustanovitve muzeja ni prišlo. Drugi poskus je sledil leta 1933 z ustanovitvijo muzejskega odseka pri Tujskoprometnem društvu v Metliki, ki se je naloge lotilo zelo zavzeto. Za prostore bodočega muzeja so namenili opuščeno Martinovo cerkev na obrobju Metlike, a jim je druga svetovna vojna prekrižala načrte.

Muzej z bogato arheološko zbirko

Muzej, ki ga obišče 25.000 ljudi na leto, ima štiri stalne razstave na štirih lokacijah, poleg grajskih prostorov tudi v spominski hiši Otona Župančiča na Vinici, v Muzejski hiši v Semiču ter v Galeriji Kambič, kjer je na ogled izjemna umetniška donacija zakoncev Vinka Kambiča in Vilme Bukovec. Občasne razstave pa večinoma pripravljajo v Ganglovem razstavišču na gradu in v pritličju Galerije Kambič. Belokranjski muzej se ponaša s častnim znakom svobode, ki mu ga je ob petdesetletnici delovanja leta 2001 podelil takratni predsednik republike Milan Kučan.

Na metliškem gradu sta tudi turistični informacijski center in zelo zanimiva arheološka zbirka. V slednji so razstavljeni najstarejši ohranjeni predmeti iz 5. tisočletja pred našim štetjem, iz obdobja mlajše kamene dobe. Večina raznolikega lončenega posodja, orodja, orožja in nakita se navezuje na čas do pozne antike, čeprav so v zbirki tudi srednjeveški in novoveški predmeti. V kulturnozgodovinski zbirki je prikazana zgodovina Bele krajine od nastanka mest v 14. stoletju do Ilirskih provinc. Vsekakor nekaj časa posvetite etnološki zbirki, zanimiva je tudi zbirka novejše zgodovine, ki opozarja na najpomembnejše dogodke v prvi polovici 20. stoletja.