Belokranjskih lepot ne morete izmeriti s še tako bujno domišljijo. Tu živijo ljudje, ki so jim besede sovraštvo, neprijaznost, oholost, nadutost in morda še negostoljubnost tuje. Kar so za Gorenjce nageljni, je za Belokranjce trta. Vino pa je zanje sonce v kozarcu. V Beli krajini izhlapijo žalost, slaba volja in podobne reči, ki nimajo s petjem in vriskanjem nič skupnega. Bela krajina je s slovničnega stališča ženskega spola, zato ni nič čudnega, da je nežna, topla, lepa, razumevajoča, očarljiva, zapeljiva, samosvoja, cvetoča in morda še mikavna, skrivnostna ter naivno nedolžna. Vinska vigred je lahko samo v njenih nedrjih, kjer postanejo zaradi dobre kapljice reveži bogatejši, nesrečni srečni, skregani prijatelji in neumni pametni.

Bela krajina se lahko pohvali kar z dvema posebnežema med slovenskimi zaščitenimi vini s priznanim tradicionalnim poimenovanjem: z metliško črnino in belokranjcem. Da se je Bela krajina soglasno odločila zaščititi svoj unikat, vino, ki ga nihče drug nima pravice poimenovati, priča o zrelosti. Kolektivna blagovna znamka ni last enega vinarja, dediščina je bila prigarana, težko zaslužena. Dolžnost novih generacij je, da jo ohranjajo in bogatijo. Mnogi mali vinogradniki obdelujejo svoj vinograd brez ekonomskih koristi, bolj zaradi veselja. Dela v vinogradih niso več tako težaška, opravljajo se s stroji. V Beli krajini pa na srečo, ker so vinogradi težko dostopni, ne bodo nikoli uvajali strojev za rez trte in za trgatev grozdja. Človek bo tisti, ki bo v vinogradu ključen in nenadomestljiv. Belokranjska vina bodo zato ohranjala svoj značaj, ki ga ne bo uniformirala industrializacija. Belokranjski vinogradniki bodo lahko zato imeli tudi v prihodnje intimen odnos s trto.

Žlahtna vinska kapljica

Če bi Belo krajino predstavljali tujcu, bi mu poleg slikovite pokrajine, kulturnih in naravnih znamenitosti ter tradicionalnih običajev zagotovo želeli predstaviti tudi belokranjsko kulinariko, v kateri ima posebno mesto žlahtna vinska kapljica. In ta kapljica se od leta 1983 vsako leto sredi maja predstavi na festivalu Vinska vigred v Beli krajini. Tudi letos bo tako, v metliškem mestnem jedru se bodo tretji vikend v maju znova zbrali prijatelji Bele krajine.

V petek se Vigred začne z degustacijami nagrajenih vin na metliškem gradu, glavni oder pa bodo ob 17. uri zavzeli ljudske glasbene skupine in pevski zbori. Svečano odprtje, ki se bo začelo ob 20. uri, bo namenjeno kronanju kraljice metliške črnine, predstavitvi kraljičinega vinter in razglasitvi šampionov vin. Vigredi se vsako leto udeležijo tudi predstavniki pobratenih občin Ronchi, Wagna in Ozalj. V petek bodo prav tako odprli kulinarično razstavo, ki jo bo pripravilo Društvo kmečkih žena Metlika. Sobota je dan, ko se po Metliki sliši glasba pihalnih orkestrov, folklornih skupin ter številnih drugih glasbenikov. Tudi na ta dan gostje pokušajo najboljša belokranjska vina, belokranjsko pogačo, na delavnici pa se to zaščiteno posebnost lahko naučijo tudi peči. Seveda za največji specialiteti Bele krajine veljata odojek in jagenjček na ražnju.

Nedelja je na Vigredi družinski dan. Številne aktivnosti in delavnice so prilagojene otrokom, družinam in seveda tudi vsem drugim, ki jih pritegnejo raznovrsten program in številne stojnice.