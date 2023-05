S Sabotina, vzpetine nad Novo Gorico ali natančneje nad Solkanom, je kljub njegovi skromni višini odličen razgled na Julijce, reko Sočo, goriško kotlino, Kras, morje, Furlansko nižino in zahodnejše Alpe. Predvsem pa je hrib zanimiv z zgodovinskega vidika, saj so se tukaj bile najhujše bitke v prvi svetovni vojni, o čemer pričajo številni vojaški rovi, s katerimi je prepreden Sabotin. »Začela sva iz nič. Jaz in moja žena. Ja, midva sva pobudnika prenove, ki se je začela leta 1993,« je povedal Bogdan Potokar, ki je ves svoj prosti čas namenil temu, da je iz ruševin nekdanjega poslopja iz leta 1923, ki je bilo kasneje karavla jugoslovanske armade, zrasel muzej s trgovinico s spominki, poleg pa okrepčevalnica.

Obiskovalci z vsega sveta

Do Parka miru na Sabotinu se lahko pripeljete z avtomobilom po ozki cesti, če v krožišču v Gonjačah v Goriških brdih zavijete v smeri Vrhovlje, po približno dveh kilometrih pa desno in sledite oznakam Park miru. Večina pa kljub temu pride peš. Še največ med njimi jih pusti avto na parkirišču ob cesti za drugim ostrim ovinkom po Solkanskem mostu v smeri Goriških brd. Po delno zahtevni označeni poti boste hodili v povprečju nekaj več kot dve uri, zato na vrhu prijata počitek in okrepčilo. Od 10. do 18. ure vam ponujajo okusne domače jedi – po zelo, zelo zmernih cenah joto z rebrci, njoke z gorgonzolo ali ragujem, divjačinski golaž, kranjske klobase in pražen krompir, pršut in za konec še jabolčni zavitek sabotin. V notranjosti imajo 70, zunaj pa kar 200 sedežev in večinoma so, vsaj ob koncih tedna, zasedeni. Največ je Italijanov, zelo veliko Slovencev, sicer pa so obiskovalci z vsega sveta. Bogdan Potokar pa je bil še sam presenečen, ko so Park miru obiskali diplomanti pravne fakultete iz Teherana in skupina žensk iz Bahrajna, že tradicionalno pridejo vsako leto dijaki slovenske gimnazije iz Buenos Airesa.

V prostorih nekdanje obmejne stražnice na Sabotinu je urejen inovativen multimedijski center za obiskovalce, ki z muzejem, infotočko ter številnimi ostalinami predstavlja osrednjo točko na Poti miru med Alpami do Jadranom. S predstavitvijo dediščine prve svetovne vojne in soške fronte muzejček, ki so ga odprli s pomočjo evropskih sredstev pred enim letom, ozavešča obiskovalce o nesmiselnosti vojn in spodbuja sožitje med narodi. V centru, katerega ogled je brezplačen, vam bodo na vsa vprašanja odgovorile več kot prijazne skrbnice, poleg muzeja o prvi svetovni vojni pa je na ogled tudi predstavitev bogate flore in favne, saj je Sabotin eden izmed floristično najzanimivejših in najbogatejših hribov v Sloveniji. Če se želite sprehoditi po parku in kavernah, v katerih so še vojaške postelje, kovaška delavnica in podobno, če si želite ogledati rove in jarke, potem bo to mogoče le z vodnikom, za dvourni ogled pa boste plačali le pet evrov.

Sedem etaž zgodovine

Ne prav daleč od Sabotina se nad Vipavsko dolino in morjem, na robu kraške planote, dviga še en razgledni vrh – Cerje. Tam stoji 25 metrov visok Pomnik miru, postavljen v spomin vsem braniteljem slovenske zemlje v zgodovini naroda. S kamnitega velikana, postavljenega na pobudo društva TIGR, se pred vami kot na pladnju razprostrejo Jadransko morje, Furlanska nižina, Julijske Alpe in Vipavska dolina. Ob vstopu v pritličje razglednega stolpa v Cerju se nad vami naslika zvezdnato nebo, ki sije v času poletnega solsticija, in začne se vaše popotovanje skozi slovensko zgodovino. Ustavite se pri spomeniku, posvečenem najstarejši ohranjeni pisani besedi v slovenskem jeziku – Brižinskim spomenikom. V pritličju sta deli Rudija Španzla Ples življenja in smrti ter Veter pozabe, ki spominjata na grozote prve svetovne vojne. V kletnih prostorih vas pričaka razstava Ljudje in vojna, v zgornjih nadstropjih pa se boste lahko seznanili s poglavji sodobnejše slovenske zgodovine, s posebnim poudarkom na prvi svetovni vojni in soški fronti, ki je največ žrtev pustila ravno na ozemlju pomnika. Del postavitev prikazuje zgodbo antifašističnega gibanja TIGR in tragično izkušnjo lokalnega prebivalstva, skozi fašizem in drugo svetovno vojno pa se slovenska zgodba sklene z osamosvojitvijo. Do konca maja lahko pridete na ogled od srede do nedelje med 10. in 16. oziroma 18. uro za šest evrov, dijake, študente in upokojence bo vstopnica stala evro manj, medtem ko bo boste za družinsko vstopnico plačali 15 evrov.