Mislim svoje mesto: Spomenik zmage nad socializmom

Včasih pomislim, kaj bi bilo, če Slovenci ne bi imeli osamosvojiteljev. Vse države bivšega vzhodnega bloka bi bile že zdavnaj v demokraciji in tudi vse druge republike bivše Jugoslavije, ki smo jim bili mi s svojimi družbenimi gibanji nekoč za zgled, bi že imele svoje države. Celo Kosovo bi bilo že samostojna republika in Hrvaška v Evropski uniji, le mi, Slovenci, bi še zmeraj trpeli pod škornjem jugovojske, nas, starejše, pa bi bilo sram pogledati svojim vnukom v oči in jim razložiti, kako je mogoče, da imajo vsi drugi svobodo, mi, ki smo z večstrankarskimi volitvami že v Jugoslaviji opravili s totalitarizmom, pa moramo v Spar, Bauhaus, Hofer, Lidl in Ikeo še zmeraj v Avstrijo.