Pozno popoldan je na Pokopališki ulici v bližini ljubljanskega pokopališča zagorela razdelilna tranformatorska postaja Žale. Gre za posledico prometne nesreče, v kateri je voznik izgubil oblast nad vozilom in trčil vanjo, pri čemer je avto zagorel. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da je prišlo do prometne nesreče na krožišču pri Žalah, a drugih informacij zaenkrat niso mogli dati, saj so na kraju nesreče še vedno gasilci in reševalci.

Po navedbah ene od prič nesreče so bili na kraju nesreče policisti, gasilci in reševalci, avto pa je gorel. »Upam, da so voznika še pravi čas potegnili na varno,« je dejala. »Zdi se, da se je vnemala električna napeljala, ob čemer so nastajale mini eksplozije,« pa je opisala videno. Požar je bil sicer kar močan, črn dim se je vil visoko v nebo. Ali je bil v nesreči kdo poškodovan, na PU Ljubljana še niso mogli povedati, saj intervencija še poteka.

Na širšem območju Most, predvsem na Zaloški cesti, zaradi nesreče posledično ne delujejo semaforji. »Vse udeležence v prometu pozivamo, naj bodo pri vožnji skozi krožišča previdni in naj prilagodijo hitrost vožnje, enako velja za pešce, naj to upoštevajo pri prečkanju vozišč,« je dodal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana. Po naših informacijah semaforji sicer niso delali vse od Fužin do UKC. Ponekod naj bi zmanjkalo tudi elektrike, kot navaja spletni portal N1, je brez dostopa do elektrike ostalo več tisoč gospodinjstev..