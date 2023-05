Kučan in Janša na konju

Trg republike je čudovit primer socialističnega modernizma, sinteza in simbol jugoslovanske Slovenije. Arhitekt Edvard Ravnikar ga je zasnoval kot dovršen politični prostor z domišljeno simboliko. Naravno prizorišče za rituale in prireditve. Takšne trge najdemo v skoraj vsakem malo večjem mestu od Ljubljane do Vladivostoka. Niso namenjeni druženju. Za to ima Ljubljana bolj prijetne in udobne prostore. Skratka, na naš trg »nebeškega miru« ne greš na kavo s prijatelji, tja se nameniš samo, če je treba protestirati proti nesmiselnim vladnim ukrepom ali če si prisiljen prisostvovati velikim državnim obredom.