Ko so se v naših krajih zaključevala prvomajska praznovanja, se je v New Yorku, kjer je prvi maj seveda povsem navaden delovni dan, vse pripravljalo na modni dogodek leta – Metropolitanski muzej umetnosti namreč že 75 let vsak prvi ponedeljek v maju gosti razkošen ceremonial visoke mode, poimenovan Met Gala. Poglavitna funkcija prireditve, ki je v očeh modno nepoučenih slehernikov pogosto videti kot tekmovanje v najbizarnejših oblačilnih opravah, je zbiranje sredstev za Inštitut za kostume. Slednji hrani izjemno dragoceno zgodovinsko dediščino s področja mode, tekstila in oblikovanja, vzdrževanje in razstavljanje zbirke pa ni poceni. Ideja, da bi finančna sredstva pridobivali z organizacijo vsakoletnega prestižnega dogodka, na katerega bi se (za primerno visoko vstopnino) hodila kazat newyorška družbena smetana, se je zaposlenim porodila že kmalu po ustanovitvi inštituta leta 1946.

Dogodek je zares zaživel nekaj let kasneje, ko so ga organizatorji pod vodstvom modne urednice Diane Vreeland zapeljali v bolj zvezdniške in komercialne vode ter ga v celoti prenovili. Njegovo prizorišče so z najrazličnejših manhattanskih lokacij enkrat za vselej prestavili v Metropolitanski muzej in povabili eminentne goste. Med drugimi so se prišli pokazat tudi Elizabeth Taylor, Andy Warhol, Elton John in Liza Minelli ter s svojo prisotnostjo povečali zanimanje javnosti. Organizatorji so v sedemdesetih dodali pomembno novost, ki je rdeča nit Met Gale še danes – tematska obarvanost dogodka.

Vrtoglava vstopnina

Tema večera se običajno sklada z aktualno razstavo Inštituta za kostume in je skozi zgodovino dogodka opravila sprehod po vsem svetu: tema večera je tako v preteklosti že bila sovjetska moda, habsburški slog, oblačilne navade dinastije Čing, obdobje la belle époque, indijska visoka moda in celo kubizem, od sredine devetdesetih, ko je poveljevanje organizaciji dogodka prevzela dolgoletna urednica Vogua Anna Wintour, pa je tema večera namesto konceptov pogosteje posvečena posameznim oblikovalcem ali modnim hišam. Od udeležencev – gre skoraj izključno za povabljence, ki jih glede na nivo njihove zvezdniškosti skrbno izbere Wintourjeva – se pričakuje, da z oblačilnimi izbirami sledijo temi večera. Vsako leto se sicer nekaj posameznikov požvižga na oblačilni kodeks in se po znamenitih stopnicah Metropolitanskega muzeja sprehodi v konvencionalnih večerni toaleti, a glavnina gostov na tak ali drugačen način sledi temi večera.

V medije se praviloma prebijejo zvezdniki, ki s svojo opravo bodisi šokirajo bodisi izrazijo kakšno politično stališče. Ob lanskoletni prireditvi, katere tema je bila antologija ameriške mode, je največ prahu dvignila Kim Kardashian, ki si je drznila obleči točno tisto obleko, v kateri je Marilyn Monroe pred 60 leti predsedniku Kennedyju prepevala za rojstni dan, leto prej pa je največ pozornosti požela demokratka Alexandria Ocasio Cortez, ki si je za dogodek, za katerega znaša vstopnina več deset tisoč dolarjev, omislila obleko z napisom »obdavčite bogate«.

Kontroverznost Lagerfelda

Ker je kostumografski inštitut za letošnjo razstavo pripravil retrospektivo slovitega modnega oblikovalca Karla Lagerfelda, je bilo njegovo modno ustvarjanje obenem tudi tema tokratne Met Gale, kar je marsikoga presenetilo. Februarja 2019 umrli modni velikan, ki je sredi prejšnjega stoletja na začetku kariere sodeloval z modnima hišama Balmain in Fendi, nato pa več kot tri desetletja kot kreativni direktor in glavni oblikovalec vodil Chanel, se je v svoji dolgi karieri zameril številnim skupinam ljudi. Seznam dosežkov oblikovalca, ki ga je z Wintourjevo družilo tesno prijateljstvo, je približno enako dolg kot seznam kontroverznih izjav. Nekemu novinarju se je denimo pridušal, da je sit gibanja #MeToo, in javno podvomil o navedbah žrtev zlorab, ob neki drugi priložnosti pa se mu je zdelo primerno komentirati postavo pevke Adele, ki da je predebela, pretežka pa se mu je zdela tudi Heidi Klum. Jezili so ga tudi geji in njihove pravice, pa Angela Merkel in njena politika odprtih meja, preziral je tudi moške nizke rasti in Ruse nasploh.

Lagerfeldovim žaljivim in sovražnim izjavam navkljub se je prvega maja zvečer ob Centralnem parku, kjer je stavba Metropolitanskega muzeja, trlo zvezdnikov najvišjega kova. Nekateri med njimi so zapovedanemu kodeksu oblačenja sledili drzneje od drugih: igralec Jared Leto je denimo prišel od glave do pet oblečen v mačko, s čimer se je poklonil Lagerfeldovemu ljubljenčku, kot Choupette je po rdeči preprogi korakala tudi pevka Doja Cat. Vloženemu trudu navkljub njuni opravi nista obveljali za najekstravagantnejši, ta čast je namreč pripadla raperju Lil Nasu X, čigar kostum je vključeval zgolj tangice, srebrno barvo za telo in obilo na obraz prilepljenih kristalov. Veliko udeležencev je izbralo bolj umirjene toalete, mnogi med njimi modne hiše Chanel, barvna paleta večera pa ni dopuščala prav veliko izbire, saj je Karl Lagerfeld le redko nosil kaj drugega kot črno-bele kombinacije.