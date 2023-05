Kritika filma Zveri (As bestas): Zlomiti voljo za vsako ceno

Čisto na začetku vidimo moške, ki opazujejo zajeto čredo divjih konj in jih odbirajo. Eden izmed teh krotilcev, aloitadorjev, nato izbere žival, se zapodi proti njej, se ji spretno obesi na vrat, pridružita se mu še dva krotilca, in začne se strašen ples, grozovit boj med živaljo in človekom, ki jo skuša ukrotiti, ji zlomiti voljo – odrezana griva poražene živali je trofeja tega dejanja »udomačitve«, odvzema moči, svobode in podreditve. A zlomiti voljo za vsako ceno je tudi osrednji motiv medčloveških odnosov v tem gorskem zaselku, pozabljenem od boga. Naslovne Zveri bi bilo zato morda bolje prevesti v večpomenske beštije.