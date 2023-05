Aprila so dosegli tudi nov rekord števila dnevnih najemov, teh je bilo namreč 336. Največ koles si ljudje izposodijo v jutranjih in popoldanskih konicah, in to tako navadna kot električna kolesa, ki so seveda okolju prijazna alternativa drugim oblikam transporta. Še posebej je v porastu izposoja električnih koles, delež najema teh je namreč kar 73 odstotkov.

Prejšnji mesec so našteli 231 novih registracij uporabnikov, v prvem četrtletju tega leta že 646, skupaj od vzpostavitve sistema leta 2018 do konca aprila letos pa je bilo že 15.126 registracij. Uporabniki so aprila prevozili nekaj več kot 6700 kilometrov, od leta 2018 pa že več kot 316.400 kilometrov. Trenutno je v celjski občini 39 postaj sistema Kolesce; največ si jih kolo sposodi pri celjski bolnišnici, na Krekovem trgu, Pod lipami, Na zelenici pri Tušu in Citycentru.