Zaradi lanske suše morajo odstraniti več bolnih dreves

V središču Kranja bodo v prihodnjih tednih izvedli nujno sečnjo dreves, ki so se posušila zaradi lanskoletne ekstremne suše in napadov lubadarja. Ob urejanju zelenih mestnih površin in zasaditvi novih parkov pa med podjetjem Flora Sport in Mestno občino Kranj še vedno poteka sodni postopek za razveljavitev koncesijske pogodbe.