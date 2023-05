Pravega razočaranja po prvi tekmi polfinala lige prvakov med Realom Madrid in Manchester Cityjem ni bilo ne na eni ne na drugi strani. Angleži so bili izrazito boljši v prvem polčasu, ko so prejeli gol iz prvega strela v okvir vrat nasprotnika, Španci v drugem, ko so igralci trenerja Pepa Guardiole izenačili. Odločitev o potniku v veliki finale je tako prestavljena na danes, v vlogi rahlega favorita pa je Manchester City, saj pred domačimi navijači v letošnji sezoni lige prvakov igra izjemno. Na stadionu Etihad je namreč dobil vseh pet tekem, in to z razliko v golih kar 20:2.

Čeprav Manchester City v angleškem prvenstvu drvi proti novemu naslovu prvaka, saj je prehitel Arsenal, v ligi prvakov pa je tekmo oddaljen od velikega finala, je Pep Guardiola še vedno našel čas za pritoževanje. Upravičeno, saj je ritem tekem v evropskem nogometu resnično nehuman za igralce. »Proti temu se ne bom več boril. Koledar tekem je, kakršen je. Nisem pa prepričan, da si vodstvo angleškega prvenstva želi uspeha svojih klubov v Evropi. Če sem dobil prave informacije, nismo mogli igrati tekme proti Evertonu v soboto, ker je bila na sporedu evrovizija in ni bilo dovolj policistov, ki bi lahko skrbeli za red na dveh takih prireditvah. Povejte mi, ali se vam to zdi normalno,« je bentil Pep Guardiola, ki je imel 18 ur manj časa za pripravo kot madridski Real. »Real Madrid je tekmo proti Getafeju igral v soboto, kar je edino logično. Toda pustimo zdaj to ob strani.« City je Everton brez težav ugnal s 3:0 in s tem zmagovalno serijo v domačem prvenstvu podaljšal na enajst. Ena ključnih nalog angleškega moštva bo zaustavitev Viniciusa Juniorja, ki je na prvi tekmi dosegel edini zadetek za Real Madrid. Za nasvet se je Guardiola bojda obrnil tudi na svojega nekdanjega varovanca Xavija, danes trenerja Barcelone.

Medtem ko je Guardiola potrdil, da bo kljub zdravstvenim težavam lahko računal na enega ključnih mož Rodrija, ima trener Reala Madrid nekoliko večje skrbi. Proti Getafeju je moral zaradi težav s kolenom predčasno iz igre Eduardo Camavinga, a trener Carlo Ancelotti pravi, da bo Francoz nared za igro. »Dobil je močan udarec v koleno, a so pregledi pokazali, da je bilo le to in da je koleno 100-odstotno stabilno. Pripravljen bo za boj,« sporoča Carlo Ancelotti in dodaja, da so z igralci izredno samozavestni. »Imamo izjemno moštvo. Lani so nam igralci s klopi pomagali pri osvojitvi lige prvakov. Kot trener moštva v ligi prvakov se vedno igraš z ognjem. Proti Getafeju smo igrali s polno postavo, saj nismo želeli, da bi nam kdo kaj očital. Moštvo je dobro pripravljeno in prepričan sem, da bomo odigrali odlično tekmo.« Italijanski trener bo imel znova na voljo Ederja Militaa, ki naj bi tekmo začel, a ne namesto Antonia Rüdigerja, temveč Davida Alabe. Rüdiger se je namreč na prvi tekmi izjemno izkazal pri pokrivanju najnevarnejšega moža nasprotnega moštva Erlinga Haalanda, ki ga je omejil na vsega 21 dotikov žoge, kar je bilo najmanj od vseh igralcev Manchester Cityja.