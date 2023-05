V uvodnih tekmah SP je Slovenija najprej izgubila s Švico z 0:7, potem pa po boljši predstavi in dobljeni prvi tretjini še s Kanado z 2:5.

Norveška je na SP že dobila točko za poraz po kazenskih strelih s Kazahstanom, Slovenija je tretjo tekmo začela brez točk. Današnji obračun je bil zelo izenačen in trd, Norvežani pa so v prvi tretjini izkoristili napako Slovencev za vodstvo. Slovenija je v drugi prek Roberta Saboliča zadela tudi okvir vrat. Do konca tekme zadetkov ni bilo več, Slovenci so lovili izenačenje, a jim nazadnje ni uspelo.

Slovenija tako ostaja pri ničli pri točkovnem izkupičku in na zadnjem mestu predtekmovalne skupine B, Norvežani pa so zdaj pri štirih.

Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala v četrtek, tekmec pa bo Češka.