»Kot pravnica in vrhovna avtoriteta v državi bi morali razumeti, kaj pomeni spoštovanje zakonodaje in pravnomočno pridobljeni dokumenti. Če kljub temu menite, da delamo narobe, vas pozivam, da skladno s svojimi prisojnostmi projekt ustavite in prevzamete vso odgovornost za posledice,« je Zoran Janković povzel besede, ki ji jih je zapisal v odgovoru.

Med posledicami je omenil okoljevarstvene, in sicer zaščito podtalnice zaradi prepustnosti greznic, in finančne. Te bi se zgodile zaradi vračanje državnih in evropskih sredstev, ki so jih pridobili za projekt, ter kazni Sloveniji zaradi neizpolnjevanja evropske direktive o čiščenju komunalnih odpadnih voda.

Janković je skrb predsednice za pitno vodo označil za populizem, saj bo po njegovem prepričanju prav ta projekt poskrbel za zaščito pitne vode. V zadnjih 16 letih so naredili 200 kilometrov nove kanalizacije in delež priklopov povečali z 68 na 92 odstotkov, z dokončanjem kanala C0 bi se ta povzpel na 98 odstotkov, zaprli so več kot 6000 greznic, je naštel.

Razočaran je, ker je Nataša Pirc Musar kot pravnica prisluhnila le argumentom nasprotnikov gradnje, ne pa stroke in postopkom, ki veljajo v pravni državi. Traso projekta je stroka po njegovih besedah zarisala pred 30 leti, za traso med Brodom in Črnučami imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje, »projekta zakonito nihče ne more zaustaviti«, je dejal.

Težava pri projektu, ki teče od leta 2015, je nastopila ob prizadevanjih za dodaten varovalnih ukrep oziroma dodatno zaščito s kineto, kar je po njegovih besedah nesmisel, saj lahko kanal zgradijo brez nje. Pridobivanje gradbenega dovoljenja je bilo razdeljeno na več prostorskih odsekov, v skladu s tem, kako hitro so pridobivali zemljišča. V tem projektu manjka še gradbeno dovoljenje za 130 metrov pri hipodromu, kjer se je postopek razlastitve zaključil, tako da bodo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja oddali prihodnji teden, je napovedal.

Glede poziva SDS k ustanovitvi parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika, pa je Janković je povedal, da s tem nima nobenih težav. »To je pričakovano, če bom vabljen, bom šel,« je povedal. Takšnih poskusov je bilo več, je dejal in dodal: »Vem, da jih motim.«

SDS ima dovolj podpisov za parlamentarno preiskavo o C0

Poslancem SDS so se s podpisi pod zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 pridružili v NSi, preiskovalna komisija bo tako lahko ustanovljena, je danes povedala poslanka SDS Anja Bah Žibert.

Bah Žibertova je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani uvodoma spomnila, da so se v SDS za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije zavzeli, ker projekt gradnje kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika ogroža pitno vodo za več kot 300.000 ljudi, pitna voda pa je neprecenljiva. Ponovila je, da je pravica do pitne vode v Sloveniji od leta 2016 ustavno zaščitena. »Zato nihče v tej državi ne sme imeti pravice, da to veliko in pomembno dobrino, nenadomestljivo dobrino, kakorkoli ogroža. Tudi župan Janković ne. Gre za ekološko nasilje, ekološki kriminal,« je bila ostra.

Poslanka je podčrtala, da v SDS na problematiko kanala C0 opozarjajo že dlje časa, v tej luči je bila leta 2019 sklicana seja DZ, na kateri so bili sprejeti nekateri zavezujoči sklepi, »ki pa se danes ne spoštujejo«. Med njimi je omenila sklep, naj se projekt ustavi, dokler ne bo presoje vpliva na okolje. Prav tako je bilo sprejeto, da je treba zagotoviti potrebno dokumentacijo, ki je projekt še vedno nima, tudi okoljevarstveno soglasje. Sprejeto je bilo še, da se mora spoštovati ustavo, ki govori tako o zaščiti pitne vode kot lastnine, v katero se ne more posegati.

Bah Žibertova je zato zadovoljna, da so se v NSi odzvali na njihov poziv k prispevanju podpisov za ustanovitev parlamentarne komisije. Preseneča pa jo, da se ni odzvala koalicija. »Verjeli smo, da bo prevladal razum, da bomo stopili skupaj, ko gre za zaščito javnega dobrega, pitne vode, a žal je pri tej koaliciji povsem drugače,« je dejala.

Za uvedbo parlamentarne preiskave so sicer potrebni podpisi tretjine poslancev. Doslej je bilo v DZ ustanovljenih 38 preiskovalnih komisij, končnih poročil je bilo sprejetih 12.