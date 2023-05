Napoved po letnem povpraševanju po nafti je tako za 200.000 sodov na dan višja od prejšnje napovedi. Povpraševanje po nafti bo v tem primeru za 2,2 milijona sodov na dan večje od lanskega povprševanja, so v danes objavljenem poročilu pojasnili na agenciji.

Razlog za večje povpraševanje po nafti je odpiranje kitajskega gospodarstva. »Okrevanje povpraševanja na Kitajskem še naprej presega pričakovanja, pri čemer je država marca postavila rekord pri 16 milijonih sodov na dan,« so zapisali. Obenem na IEA ugotavljajo, da je ruski izvoz nafte aprila dosegel najvišjo vrednost od začetka napada na Ukrajino.

Ruski izvoz surove nafte in naftnih derivatov se je pretekli mesec povečal na 8,3 milijona sodov dnevno. Pošiljke surove nafte so se na mesečni ravni povečale za 250.000 sodov dnevno, kar je nadomestilo padec izvoza naftnih derivatov za 200.000 sodov dnevno. Ocenjeni prihodki od izvoza nafte so se povečali za 1,7 milijarde dolarjev na 15 milijard dolarjev. Prihodki od izvoza so bili kljub povišanju za 27 odstotkov nižji kot aprila lani. Davčni prihodki Rusije iz naftnega in plinskega sektorja so se medletno zmanjšali za 64 odstotkov, dodaja agencija.

Po poceni IEA Moskva ni v celoti uresničila napovedanega zmanjšanja proizvodnje nafte za 500.000 sodov na dan. Kot ugotavljajo, je ruska proizvodnja surove nafte aprila ostala nespremenjena pri 9,6 milijona sodov na dan in da mora država maja zmanjšati proizvodnjo za nadaljnjih 300.000 sodov na dan, da uresniči napoved. »Zdi se, da ima Rusija malo težav pri iskanju kupcev za svojo nafto in naftne derivate, pogosto na račun drugih članic Opec+,« so zapisali na agenciji.

Decembra lani je začel veljati embargo na uvoz ruske surove nafte v EU, februarja letos pa še embargo na ruske naftne derivate. EU je ob tem skupaj s skupino G7 uvedla tudi cenovno kapico za surovo nafto in derivate, ki jih Rusija izvaža v tretje države.